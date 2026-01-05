Así fue el traslado de Maduro al tribunal de Nueva York: lo acusan de narcoterrorismo

Tras ser capturado e imputado, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes para su primera aparición ante la Justicia de Estados Unidos . El depuesto presidente debe comparecer en horas del mediodía en un tribunal federal de Manhattan, acusado de narcoterrorismo , el mismo cargo que la administración de Donald Trump utilizó para justificar su detención y traslado forzado a Nueva York .

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y de su familia para evitar la fuga de fondos

Tras la caída de Maduro, baja el precio del petróleo y se disparan las acciones de empresas estadounidenses

La acusación federal sostiene que Maduro enfrenta cargos graves que incluyen narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo .

AHORA I Maduro, rumbo al Tribunal. El líder chavista participará junto a su esposa, Cilia Flores, de una audiencia que se llevará a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/lgitxrcNm6

Maduro y su esposa, Cilia Flores , fueron trasladados desde una cárcel de Brooklyn hasta el edificio judicial ubicado a pocas cuadras del lugar donde, curiosamente, Trump fue condenado en 2024 por falsificar documentos empresariales.

El trámite de hoy es breve, casi protocolar, pero marca el inicio formal de una batalla legal larga, compleja y cargada de implicancias políticas: si un exjefe de Estado puede o no ser juzgado por tribunales estadounidenses.

Por estar acusado bajo el sistema judicial de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier imputado, incluido el acceso a un juicio con jurado integrado por ciudadanos comunes de Nueva York. Pero el caso tendrá una singularidad central: sus abogados intentarán bloquear el proceso alegando inmunidad soberana, bajo el argumento de que fue jefe de un Estado extranjero.

No sería la primera vez que esa defensa aparece en un tribunal estadounidense. El dictador panameño Manuel Noriega la intentó tras ser capturado en la invasión de 1990, sin éxito. En el caso venezolano, Washington sostiene una diferencia clave: no reconoce a Maduro como presidente legítimo, especialmente tras una reelección cuestionada en 2024.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado al tribunal en Nueva York. Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado al tribunal en Nueva York. Captura TV

Desde Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez exigió la devolución inmediata de Maduro, aunque el domingo por la noche bajó el tono en redes sociales y habló de cooperación con Trump y de “relaciones respetuosas” con Estados Unidos. Hasta su captura, Maduro y su entorno insistían en que la hostilidad estadounidense respondía al interés por el petróleo y los minerales venezolanos.

La operación militar que terminó con su detención ocurrió el sábado en una base militar venezolana. Trump afirmó luego que Estados Unidos “administrará” Venezuela de manera temporal, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que Washington no gobernará el país en el día a día, más allá de sostener una “cuarentena petrolera” ya vigente.

Desde el Air Force One, Trump dejó en cl

Nicolás Maduro La histórica foto de la captura de Maduro

aro que su ofensiva regional no termina en Venezuela. Volvió a amenazar al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”, y advirtió que no tolerará esa situación “por mucho tiempo”. También exigió a Rodríguez “acceso total” a Venezuela, bajo amenaza de nuevas consecuencias.

El expediente judicial difundido el sábado tiene 25 páginas y acusa a Maduro y a otros funcionarios de haber trabajado con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Si es condenado, enfrenta una posible cadena perpetua.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que tendrá el caso de Maduro en Nueva York

El proceso contra Nicolás Maduro quedará en manos de Alvin Hellerstein, un juez federal de 92 años con una de las trayectorias más extensas del sistema judicial estadounidense.

Nacido en Nueva York en 1933, fue abogado del Ejército y luego ejerció en el ámbito privado antes de ser designado juez del Distrito Sur de Nueva York en 1998 por Bill Clinton.

Aunque asumió el estatus de magistrado sénior en 2011, nunca se alejó de los tribunales. A lo largo de su carrera intervino en causas de terrorismo, seguridad nacional, disputas financieras complejas y litigios de alto impacto público.

El juez estadounidense Alvin Hellerstein El juez estadounidense Alvin Hellerstein Gentileza / The New York Times

Por su juzgado pasaron las demandas vinculadas al atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, el proceso por abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein y el caso contra Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump.

También lleva adelante la causa contra Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia chavista, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal donde ahora comparecerá Maduro.

En los últimos años, Hellerstein dictó fallos que tanto respaldaron como limitaron decisiones de la administración Trump, desde bloqueos a deportaciones por razones constitucionales hasta rechazos de pedidos de reducción de penas basados en religión o nacionalidad.