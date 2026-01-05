Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

En un cambio de discurso, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , llamó a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido" , luego de las advertencias de Donald Trump para que coopere con la reconstrucción del país y la captura del dictador Nicolás Maduro.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación , orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera ", escribió Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta de X, en sintonía con la transición que proclamó Trump el pasado sábado tras la detención del líder chavista.

" Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra ", agregó la presidenta encargada del gobierno bolivariano.

Además, sostuvo que su país "tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

Tras la captura de Maduro, Trump había asegurado que Rodríguez estaba dispuesta a "hacer lo necesario para hacer Venezuela grande otra vez".

No obstante, la dirigente venezolana rechazó esas declaraciones y aseguró públicamente que su objetivo es "defender los recursos naturales" de su país. En el mismo tono, había exigido que que liberen al líder chavista. "Nunca más seremos una colonia", enfatizó. Ahora, tras las presiones, cambió de discurso geopolítico.

De hecho, Rodríguez encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros.

Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela EFE

Rodríguez también abordó el tema de la seguridad del país, indicó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) al término de la reunión ministerial.

Según Ñáñez, Rodríguez también visitó a los heridos del ataque sufrido en la víspera, a quienes calificó como "jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender" la "soberanía", la "integridad" y a Maduro.

En el Consejo de ministros también participaron, entre otros, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según las imágenes de VTV.