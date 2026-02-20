20 de febrero de 2026 - 23:35

A prisión: una mujer fue condenada tras insultar con un megáfono por 2 años a sus vecinos

La Justicia consideró que su conducta excedía cualquier límite razonable de convivencia. Puede evitar la cárcel si paga una costosa multa económica.

Una mujer fue condenada a prisión tras insultar con un megáfono por 2 años a sus vecinos.

Una mujer fue condenada a prisión tras insultar con un megáfono por 2 años a sus vecinos.

Dormir se convirtió en una tarea prácticamente imposible para un grupo de vecinos de Kaohsiung, en Taiwán. La razón: una mujer que utilizó un parlante colocado en su balcón para insultar en plena madrugada. Lo peor es que lo hizo durante casi dos años, alterando la paciencia del barrio.

Los episodios de violencia verbal se repetían varias veces por semana y siempre en horarios nocturnos. El volumen era tan alto que no solo alcanzaba a las personas con las que tenía problemas, sino que también afectaba a numerosas casas de la cuadra.

Sin embargo, la situación escaló hasta la Justicia y terminó con un final feliz para las víctimas. La mujer acusada fue condenada a tres meses de prisión luego de que el Tribunal considerara que su conducta excedía cualquier límite razonable de convivencia.

Denuncia colectiva: pena de prisión o multa económica

La Justicia taiwanés dictó la pena contra la implicada, de apellido Chen, quien había colocado el sistema de amplificación en el balcón de su casa y lo utilizaba para denigrar a vecinos con los que mantenía disputas. Según se determinó en la sentencia, los hechos comenzaron en mayo de 2023 y ocurrían 3 veces por semana.

“Siempre transmitía a todo volumen y cada sesión casi media hora", relató uno de los afectados. Después de soportar la situación durante cerca de dos años sin lograr que desistiera, decenas de vecinos realizaron una denuncia en conjunto ante la policía local, según informó Odditycentral.

El caso llegó a los tribunales y la acusada reconoció haber causado molestias en la madrugada, pero sostuvo que lo hacía de manera ocasional y porque el ruido de otros vecinos no la dejaba descansar.

Finalmente, el juez concluyó que el uso deliberado del aparato para decir malas palabras superó lo socialmente aceptable. Por eso, la condenó a tres meses de prisión, pena que puede ser sustituida por una multa de 3.000 dólares y que aún puede ser apelada.

