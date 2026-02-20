Video: una mujer atropelló a una madre y sus hijos frente a una escuela de Nueva Jersey

La conductora manejaba bajo los efectos del alcohol e impactó contra la familia con su camioneta. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.

Un impactante video muestra el momento donde una mujer junto a sus hijos fueron atropellados.

Una impactante accidente ocurrió frete a una escuela en Nueva Jersey, el pasado viernes, cuando una mujer y sus dos hijos fueron atropellados frente a la Academia Bloom. El incidente quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se muestra el momento exacto en que una camioneta SUV gris se desvía y choca contra la madre, identificada como Patrice Pisani y ambos menores, que caminaban por la acera a la salida de la institución. Uno de sus hijos fue herido gravemente debido a que tras el impacto casi queda debajo del auto.

La conductora fue detenida Luego de recibir los reportes de peatones atropellados frente a la escuela, la policía acudió al lugar. Al arribar los efectivos identificaron a la conductora como Angela Arrigo, de 68 años y residente de Manalapan. Allí verificaron que la mujer conducía en estado de ebriedad al momento del accidente, fue arrestada.

La mujer enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, agresión con vehículo y poner en peligro el bienestar de un menor.

El estado de salud de las víctimas Los tres integrantes de la familia fueron trasladados de urgencia a un hospital. Sin embargo, el hijo menor fue quien sufrió las lesiones más severas. Según el relato de la madre, una de las llantas del vehículo quedó posicionada sobre la pierna del niño, lo que le provocó lesiones y quemaduras por fricción con la parte inferior del automóvil.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades locales, quienes han aprovechado el suceso para reiterar la advertencia a la ciudadanía sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol.