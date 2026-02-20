Evalúan excluir al príncipe Andrés de la línea de sucesión por su vínculo con el caso Epstein

El gobierno británico está considerando introducir una legislación para eliminar al ex príncipe Andrés de la línea sucesoria, un día después de que fuera interrogado por la policía por sospecha de mala conducta en un cargo público a partir de sus vínculos con el fallecido financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein .

Video: una mujer atropelló a una madre y sus hijos frente a una escuela de Nueva Jersey

La medida, que impediría que Mountbatten-Windsor se convirtiera en rey, se produciría después de que concluya la investigación policial, reportó la BBC y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El hermano del rey Carlos III sigue siendo octavo en la sucesión al trono a pesar de haber sido despojado de sus títulos, incluido el de príncipe , en octubre pasado en medio de presiones por sus vínculos con Epstein.

El jueves, el expríncipe Andrés fue puesto en libertad bajo investigación tras su arresto por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El ex duque de York negado sistemática y enérgicamente cualquier irregularidad.

La propuesta del gobierno británico llega después de que algunos parlamentarios, incluidos los Demócratas Liberales y el SNP, manifestaran su apoyo a una medida de esa naturaleza.

Las polémicas fotos del ex príncipe Andrés que lo vinculan en el caso Epstein

Algunos parlamentarios laboristas que han sido críticos con la monarquía dijeron a la BBC que estaban menos convencidos de que la medida fuera necesaria, en parte porque era poco probable que el ex duque de York alguna vez se acerque al trono.

Se necesitaría una ley del Parlamento, aprobada por los diputados y los lores, y también tendría que ser respaldada por todos los demás países de la Commonwealth que tienen al rey Carlos como jefe de Estado, ya que también afectaría a sus líneas de sucesión.

La última vez que la línea de sucesión fue modificada por una ley del Parlamento fue en 2013, cuando la norma restauró a individuos que previamente habían sido excluidos por haberse casado con un católico.

La última vez que alguien fue eliminado de la línea de sucesión por una ley del Parlamento fue en 1936, cuando el ex Eduardo VIII y sus descendientes fueron eliminados debido a su abdicación cuando se casó con Wallis Simpson.

El líder liberal demócrata Sir Ed Davey dijo que a la policía se le debería permitir “seguir con su trabajo, actuando sin miedo ni favoritismo”.

El SNP apoyaría la eliminación de Andrew de la línea de sucesión si se requiere legislación, según el líder del partido en Westminster, Stephen Flynn.

Los consejeros de Estado pueden sustituir a un monarca enfermo o que se encuentra en el extranjero, aunque en la práctica se espera que sólo los miembros de la realeza en activo sean llamados a cumplir esas funciones.

Mountbatten-Windsor se retiró de sus funciones públicas en 2019 tras una reacción negativa tras una entrevista con BBC Newsnight sobre su relación con Epstein.

El diputado conservador añadió que Mountbatten-Windsor “aún no ha sido declarado culpable de nada, aún no ha sido acusado de nada, por lo que tenemos que dejar que la investigación policial siga su curso y creo que todos debemos actuar en consecuencia a partir de entonces”.

Esto ocurre después de que YouGov publicara hoy una encuesta que muestra que el 82% de los británicos cree que Mountbatten-Windsor debería ser eliminado por completo de la línea de sucesión real. Solo el 6% de los encuestados dijo que debería permanecer, reportó The Guardian.

Esta es la línea de sucesión actual en Gran Bretaña: