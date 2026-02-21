21 de febrero de 2026 - 14:55

Trump sube la apuesta a la Corte Suprema y eleva al 15% el nuevo arancel global

A tan solo 24 horas de fijarlo en un 10%, el mandatario anunció la suba del arancel que aplicará al resto de países para la de los productos que entran al país.

Donald Trump eleva al 15% el nuevo arancel global.

EFE
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer. Esta decisión se produce luego de que la Corte Suprema anulara los aranceles globales impuestos por el presidente, dictaminando que su aplicación bajo una ley diseñada para emergencias nacionales, es ilegal e inconstitucional .

Trump sube el monto del arancel

En un primer momento, el mandatario había fijado un 10%, anunciado el día de ayer. Sin embargo, decidió incrementar la cifra y lo comunicó a través de redes sociales.

En un posteo para su plataforma Truth Social, Trump aseguró que este aumento del 15 % será «de inmediato».

Esta normativa solo le permite aplicar impuestos durante un período máximo de 150 días y solo hasta un 15%, lo cual genera dudas de claro cómo se articulará la medida a largo plazo.

El dictamen Trump afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de Estados Unidos, sumado a los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India.

