Trump se enfrenta a la Corte Suprema y anuncia un nuevo arancel global del 10%

Para manifestar su desacuerdo con el máximo tribunal de Estados Unidos, el mandatario aplicó esta nueva norma a la mayoría de los productos que entran al país.

La Corte Suprema anuló los aranceles de Trump y como respuesta el presidente responde con un nuevo impuesto del 10%.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, dictaminando que su aplicación bajo una ley diseñada para emergencias nacionales, es ilegal e inconstitucional .

En respuesta, Trump anunció que promulgará un arancel global del 10 % bajo la ley comercial conocida como Sección 122, de la ley comercial. Esta normativa le permite aplicar impuestos durante un período máximo de 150 días, sin necesidad de que el Congreso los apruebe de inmediato.

Tensión entre Trump y el Congreso

Si el Congreso no respalda la aplicación de la sección 122, la Casa Blanca podría declarar una nueva “emergencia” para reiniciar con el proceso, lo que mantendría los aranceles en pie y volvería a poner en tensión la relación entre el presidente y el Congreso.

“Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas”, declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca este viernes, horas después de que se conociera la decisión del máximo tribunal, según CNN y reportó a la Agencia Noticias Argentinas.

Trump calificó la decisión de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante” y dijo que se avergüenza de los jueces de la Corte Suprema, especialmente de aquellos que él mismo nominó para sus cargos. “Están en contra de cualquier cosa que haga que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande. Además, son una auténtica vergüenza para nuestra nación”, declaró Trump.

Por otro lado, el presidente agradeció el apoyo de los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh, a quienes felicitó por su "sabiduría" al defender la legalidad de los impuestos. “Cuando lees las opiniones disidentes, no hay forma de que nadie pueda argumentar en contra de ellas”, expresó Trump.

