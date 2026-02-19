Milei en Washington: participa hoy del Consejo de Paz impulsado por Trump

El presidente Javier Milei arribó este miércoles por la noche a Washington para asistir a la sesión inaugural del denominado Consejo de Paz, el organismo promovido por su par estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de intervenir en la administración y reconstrucción de la Franja de Gaza.
El mandatario argentino viajó con el canciller Pablo Quirno y aterrizó en la capital estadounidense luciendo un mameluco de YPF. Si bien en un primer momento se había informado que también integraría la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, finalmente no formó parte del viaje.
El Consejo de Paz fue creado por iniciativa de Trump y funciona bajo la órbita del gobierno de Estados Unidos. La Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en septiembre de 2025, designó a ese organismo como encargado de supervisar los procesos del plan de paz para Gaza.
La formalización del ente se realizó en el marco del 56º Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026. En principio fue concebido para monitorear el esquema de pacificación en Gaza, aunque luego su mandato se amplió a otros focos de tensión internacional.
La reunión está prevista para este jueves a las 10.00 (12.00 hora argentina) en la sede del organismo en Washington. El regreso de Milei está programado para la noche del mismo día, con arribo a Buenos Aires en las primeras horas del viernes.
Del encuentro participarán 27 jefes de Estado. Sin embargo, habrá ausencias relevantes en Europa. Con excepción de Italia, que asistirá como observador, las principales potencias del continente declinaron la invitación al considerar que la iniciativa podría superponerse con el rol de las Naciones Unidas y cuestionaron la presencia de algunos actores.
Trump cursó invitaciones a más de 60 países para integrar el denominado “Board of Peace”, aunque finalmente confirmaron su incorporación aquellos gobiernos alineados con su enfoque para Oriente Medio. Desde Washington consideran a Milei como su socio más cercano en América del Sur.
Además de Argentina, integran el Consejo Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
La adhesión como miembro permanente contempla un aporte de 1.000 millones de dólares, fondos que, según se informó, estarán destinados a la reconstrucción de Gaza.