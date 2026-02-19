Milei en Washington: participa hoy del Consejo de Paz impulsado por Trump

El Presidente vistió el mameluco de YPF en su llegada a la capital de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei llegó a Washington este miércoles por la noche

El presidente Javier Milei arribó este miércoles por la noche a Washington para asistir a la sesión inaugural del denominado Consejo de Paz, el organismo promovido por su par estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de intervenir en la administración y reconstrucción de la Franja de Gaza.

El mandatario argentino viajó con el canciller Pablo Quirno y aterrizó en la capital estadounidense luciendo un mameluco de YPF. Si bien en un primer momento se había informado que también integraría la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, finalmente no formó parte del viaje.

La cita del jefe de Estado se produce en medio del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral y ante un paro general convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo. Se trata de la visita número 14 de Milei a Estados Unidos desde su asunción y tendrá una duración acotada debido a la situación política interna.

El Consejo de Paz fue creado por iniciativa de Trump y funciona bajo la órbita del gobierno de Estados Unidos. La Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en septiembre de 2025, designó a ese organismo como encargado de supervisar los procesos del plan de paz para Gaza.

La formalización del ente se realizó en el marco del 56º Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2026. En principio fue concebido para monitorear el esquema de pacificación en Gaza, aunque luego su mandato se amplió a otros focos de tensión internacional.