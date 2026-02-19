"Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo": el recuerdo de Trump desde Washington

Durante la apertura de la Junta de la Paz para la reconstrucción de Gaza, el mandatario estadounidense elogió a Javier Milei y recordó su "intervención" en las elecciones de medio término.

"Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo": Trump recordó su apoyo al Gobierno en las elecciones.

"Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo": Trump recordó su apoyo al Gobierno en las elecciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exhibir su sintonía política con Javier Milei. El respaldo tuvo lugar este jueves en Washington, durante la sesión inaugural de la Junta de la Paz en el Instituto de Paz, donde líderes mundiales se reúnen para definir la hoja de ruta de la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Al iniciar las deliberaciones, Trump recordó que con su apoyo, el presidente argentino logró triunfar en las elecciones legislativas de medio término, donde el oficialismo se impuso con amplitud.

El líder republicano se adjudicó parte del éxito del libertario en las urnas: “Apoyé a este caballero, Milei. Estaba un poco atrás en las encuestas, lo apoyé y terminó ganando por una enorme diferencia”, afirmó.

Embed "Milei estaba atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante"



Donald Trump destacó el respaldo que le dio al presidente argentino en las elecciones legislativas de 2025, señaló que apoya a quien le cae bien y afirmó: "Fue un honor y lo estás haciendo muy bien". pic.twitter.com/S8aQFtMn0x — Corta (@somoscorta) February 19, 2026 Por disposición del protocolo, Milei se ubicó junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, otro de los aliados predilectos de la administración republicana. Trump aprovechó la coincidencia para enviar un mensaje directo hacia Europa Oriental, donde Orbán tendrá elecciones en abril.

"El apoyo parece estar funcionando también en países extranjeros, así que eso es bueno. Tienes mi total y completo apoyo, lo vas a hacer perfecto, Víctor; no a todos les gusta que lo diga. A Milei le fue bastante bien con mi apoyo", completó Trump.