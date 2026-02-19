19 de febrero de 2026 - 13:27

"Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo": el recuerdo de Trump desde Washington

Durante la apertura de la Junta de la Paz para la reconstrucción de Gaza, el mandatario estadounidense elogió a Javier Milei y recordó su "intervención" en las elecciones de medio término.

Por Redacción Política

Al iniciar las deliberaciones, Trump recordó que con su apoyo, el presidente argentino logró triunfar en las elecciones legislativas de medio término, donde el oficialismo se impuso con amplitud.

El líder republicano se adjudicó parte del éxito del libertario en las urnas: “Apoyé a este caballero, Milei. Estaba un poco atrás en las encuestas, lo apoyé y terminó ganando por una enorme diferencia”, afirmó.

Embed

Por disposición del protocolo, Milei se ubicó junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, otro de los aliados predilectos de la administración republicana. Trump aprovechó la coincidencia para enviar un mensaje directo hacia Europa Oriental, donde Orbán tendrá elecciones en abril.

"El apoyo parece estar funcionando también en países extranjeros, así que eso es bueno. Tienes mi total y completo apoyo, lo vas a hacer perfecto, Víctor; no a todos les gusta que lo diga. A Milei le fue bastante bien con mi apoyo", completó Trump.

Finalmente, dijo: "Es un gusto tenerlos a ambos, Victor. Un gusto tenerlos a ambos. Muy orgulloso de ustedes".

