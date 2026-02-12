Javier Milei será recibido por Donald Trump en Miami el 7 de marzo: cumbre de mandatarios aliados

La visita de Milei antecede a su participación en Argentina Week en Nueva York y podría incluir una escala en otro país sudamericano.

Javier Milei será recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami el próximo 7 de marzo, en una cumbre regional que reunirá a mandatarios aliados del hemisferio occidental. Así lo informó la agencia AFP, en base a declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca.

Además de Milei, estarían convocados a esta reunión los presidentes de Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, en lo que será la primera cumbre regional desde que Trump inició su segundo mandato hace poco más de un año.

Encuentro estratégico en Miami El presidente argentino participa de un encuentro regional de jefes de Estado marcados por afinidades ideológicas con la administración estadounidense, según fuentes diplomáticas. La cumbre, que tendrá lugar en Miami, Florida, forma parte de una estrategia mayor de Trump para fortalecer la cooperación con países latinoamericanos considerados aliados clave.

En el marco de esa agenda, Milei también asistirá posteriormente a Argentina Week, un evento de negocios que se realizará en Nueva York a partir del 9 de marzo, destinado a atraer inversiones, y se espera que regrese a la Argentina el 10 de marzo, según lo indicado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo con Adorni, existe la posibilidad de que durante ese viaje Milei también visite otro país sudamericano. En detalle, está en proceso de definirse como “alguna escala en otro país sudamericano” antes de su regreso.