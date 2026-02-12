Javier Milei será recibido por Donald Trump en Miami el 7 de marzo: cumbre de mandatarios aliados

Javier Milei será recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Miami el próximo 7 de marzo, en una cumbre regional que reunirá a mandatarios aliados del hemisferio occidental. Así lo informó la agencia AFP, en base a declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca.
Además de Milei, estarían convocados a esta reunión los presidentes de Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, en lo que será la primera cumbre regional desde que Trump inició su segundo mandato hace poco más de un año.
Encuentro estratégico en Miami
El presidente argentino participa de un encuentro regional de jefes de Estado marcados por afinidades ideológicas con la administración estadounidense, según fuentes diplomáticas. La cumbre, que tendrá lugar en Miami, Florida, forma parte de una estrategia mayor de Trump para fortalecer la cooperación con países latinoamericanos considerados aliados clave.
En el marco de esa agenda, Milei también asistirá posteriormente a Argentina Week, un evento de negocios que se realizará en Nueva York a partir del 9 de marzo, destinado a atraer inversiones, y se espera que regrese a la Argentina el 10 de marzo, según lo indicado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
De acuerdo con Adorni, existe la posibilidad de que durante ese viaje Milei también visite otro país sudamericano. En detalle, está en proceso de definirse como “alguna escala en otro país sudamericano” antes de su regreso.
Desde el inicio de su mandato en 2023, Estados Unidos ha sido el país más visitado por Milei, con más de una decena de viajes, lo que refleja la prioridad que el gobierno argentino le da a la relación bilateral con Washington en materia política y económica.