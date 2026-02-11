Dio un paso clave el proyecto del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Ya tiene dictamen de mayoría el proyecto de reforma penal juvenil que reduce a 14 años la edad mínima de imputabilidad y se allana el camino para su tratamiento, previsto para mañana en la Cámara de Diputados de la Nación.

El dictamen mayoritario consiguió los votos del oficialismo y sus aliados, mientras que resistido por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda , en un plenario de comisiones en los que hubo picos de tensión.

La iniciativa, además de bajar la edad imputabilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, fija una pena máxima de prisión de 15 años para estos casos . También establece penas alternativas para delitos con penas menores a los 10 años, como los servicios comunitarios.

Hoy dimos un paso importante: el Régimen Penal Juvenil tiene dictamen. No buscamos castigar por castigar. Buscamos que haya consecuencias y oportunidades reales de reinserción. Porque la impunidad no es inclusión. Es abandono. En línea con el cambio que impulsa @JMilei :… pic.twitter.com/4E4oXTBcC5

La presentación del proyecto tuvo ribetes particulares, ya que hasta ayer el Gobierno nacional pretendía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años pero tuvo que ceder a la presión de los aliados y fijarla en 14 años .

La aprobación del dictamen de mayoría, que tuvo 78 firmas en total, generó el festejo en las redes de un libertario mendocino, Álvaro Martínez , quien acaba de ser designado presidente de la comisión de Justicia de Diputados.

Martínez afirmó que el proyecto está "en línea con el cambio que impulsa Javier Milei: orden, responsabilidad y un sistema que vuelva a poner a las víctimas en el centro".

Debate por la imputabilidad de menores

El despacho se logró durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de Diputados

"Más allá de las mezquindades políticas del kirchnerismo, que quiere hacer ahora un show con gritos y a parlotear, es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, expresó el diputado libertario Manuel Quintar (Jujuy) en su intervención.

La diputada de UP Victoria Tolosa Paz contrastó a su turno al sostener que los delitos de menores “los cometen un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes, incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes, siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción, pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo”.

La libertaria Silvina Giudici planteó por su lado que países como Chile y Colombia tienen la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que en Brasil quedó en 12 años y Uruguay en 13. “Son sistema que ya funcionan hace años. La criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo".

La izquierda al ataque contra la baja de la imputabilidad

“Los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”, reclamó a su turno Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

También sostuvo que "la incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor". Y calificó de "marketinero y falso” al lema libertario “delito de adulto, pena de adulto”.

“Tenemos que entender que a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo. Lógicamente creemos que entre 14 años y la edad actual, hay que buscar un régimen que trata de salvarlos, no profundizarlo”, aseguró por su lado el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo.