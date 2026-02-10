Lujo extremo en Dubái: el proyecto que promete una calle pavimentada con oro

Dubái vuelve a romper los límites de la opulencia con el anuncio del nuevo "Distrito Dorado" . En una ciudad acostumbrada a los récords mundiales, la promesa de una calle pavimentada con oro real busca consolidar al emirato como el centro global del metal precioso. ¿Megalomanía o visión comercial definitiva? Descubrí los detalles de esta obra de lujo .

La ciudad que ya ostenta el hotel más alto del mundo ha decidido elevar la vara de la extravagancia a niveles subterráneos, literalmente. El pasado 27 de enero de 2026 , la Oficina de Medios de Dubái anunció la transformación completa del histórico "Zoco del Oro", ubicado en el distrito de Deira , para convertirlo en el epicentro del lujo mundial: el Distrito Dorado de Dubái.

Este ambicioso proyecto, liderado por la promotora inmobiliaria Ithra Dubai , no se limita a una simple lavada de cara de un mercado antiguo. Se trata de la creación de un ecosistema integral que reunirá el comercio minorista, la venta de lingotes, el mercado al por mayor y la inversión financiera en un solo lugar. Actualmente, la zona ya cuenta con casi 1.000 tiendas , pero el nuevo desarrollo busca multiplicar su atractivo turístico y comercial.

La pieza central de este distrito será una calle que, según las comunicaciones oficiales, estará "pavimentada con oro" . Aunque los detalles técnicos específicos sobre cómo se integrará el metal precioso en el suelo aún no se han revelado por completo, las primeras imágenes generadas por inteligencia artificial muestran una vía resplandeciente, flanqueada por fachadas doradas y escaparates diseñados para una experiencia de ultra lujo.

Para los responsables del proyecto, este despliegue no es solo una cuestión de estética , sino un símbolo de identidad. Ahmed Al Khaja , director general de Dubai Festivals and Retail Establishment , señaló que el oro está "profundamente arraigado en el tejido cultural y comercial de Dubái" y representa un "espíritu emprendedor" que define al emirato. Cabe destacar que los Emiratos Árabes Unidos ya ocupan el segundo puesto a nivel mundial en el comercio de oro físico, a pesar de tener una producción local limitada.

Innovación y puentes con aire acondicionado

El Distrito Dorado no llegará solo. Como parte de esta serie de proyectos futuristas, Dubái también planea la construcción del "Future Loop". Se trata de un puente peatonal diseñado para combatir las extremas temperaturas de la región, ya que contará con aire acondicionado en todo su recorrido. Esta estructura conectará diversas estaciones de metro con los puntos neurálgicos de la ciudad, permitiendo que los peatones se desplacen con total comodidad sin sufrir el calor del desierto.

image

Como era de esperarse, el anuncio generó una catarata de reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios en plataformas como X expresaron fascinación ante lo que consideran la realización de "sueños imposibles", otros recurrieron a la ironía. "Podemos llevarnos uno o dos adoquines como recuerdo", bromeó un usuario, mientras que en Facebook no faltaron las críticas que califican la obra como un acto de pura megalomanía.

Más allá de las opiniones, Dubái sigue adelante con su estrategia de posicionarse como la capital mundial del comercio de lujo. Con una fecha de apertura aún por confirmar, el Distrito Dorado promete cambiar para siempre la forma en que el mundo entiende el concepto de riqueza urbana.