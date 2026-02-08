8 de febrero de 2026 - 20:52

Reforma laboral y ley penal juvenil: el Gobierno activa las comisiones en el Senado

Las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional ingresan a debate en comisiones. La reforma laboral genera fuerte resistencia sindical y la ley penal juvenil reabre la discusión sobre la edad de imputabilidad.

El Gobierno Nacional impulsa la reforma laboral y la baja de imputabilidad que se debatirá esta semana.

El Gobierno Nacional impulsa la reforma laboral y la baja de imputabilidad que se debatirá esta semana.

Foto:

NA

El Senado de la Nación comenzará este martes la constitución de las comisiones que analizarán dos de los principales proyectos promovidos por la gestión del presidente Javier Milei: la reforma del régimen laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.

Leé además

El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza. 

Gratitud y apoyo electoral

Por José Luis Toso
Cuánto cuesta la ropa en Massimo Dutti, una de las marcas favoritas del ministro Luis Caputo

Volvió José Mercado

Por Carlos Fara

El tratamiento se dará en el marco del período de sesiones extraordinarias y marcará el inicio formal del debate legislativo, luego de que la discusión sobre la reforma laboral fuera postergada durante el año pasado. Según lo previsto, el análisis de ambas iniciativas comenzará el 11 de febrero.

La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en una etapa de negociación política para reunir apoyos entre los bloques considerados dialoguistas, como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Estas gestiones continúan tras las reuniones mantenidas en los últimos meses entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y distintos gobernadores.

El proyecto de modernización laboral plantea una revisión integral del marco normativo vigente. Entre sus principales ejes se encuentran la modificación del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de cargas patronales para incentivar el empleo formal y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un esquema sin relación de dependencia tradicional.

La iniciativa también propone la implementación de un Banco de Horas, un mecanismo de flexibilidad horaria que permitiría compensar excedentes de jornada en días posteriores, en reemplazo del pago de horas extras.

Desde el sector sindical expresaron un fuerte rechazo al proyecto. Consideran que la reforma “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”, y anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.

En paralelo, el Senado comenzará a analizar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa establece un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, y elimina la posibilidad de reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de condena.

El texto contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de personas adultas, con límites que podrían alcanzar los 15 años o más, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes. Para delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se priorizarían medidas con un enfoque social y educativo, como la libertad asistida o la realización de tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde La Libertad Avanza sostienen que el objetivo de la iniciativa es poner fin a la denominada “puerta giratoria” y sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que, según el oficialismo, hoy quedan sin condena bajo la legislación vigente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El próximo miércoles se tratará el proyecto de reforma laboral en el Senado 

Reforma laboral: el oficialismo llega al Senado con los votos justos y capítulos clave en riesgo

Por Redacción Política
La CGT marchó por el Día del Trabajador.

La CGT convoca a una movilización al Congreso contra la reforma laboral y descartó un paro general

Por Redacción Política
El encuentro del martes en SMATA.

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral: "Facilita los despidos, no crea empleo"

Por Redacción Política
En el inicio del 2026 se han incrementado las búsquedas laborales, después de un final de 2025 con freno en la generación de empleo

Empleo: En 2026 repuntan las búsquedas laborales y hay optimismo en las empresas

Por Sandra Conte