"No es una ley más para los mendocinos": Mariana Juri defendió la reforma laboral de Javier Milei en el Senado

El oficialismo busca la sanción inicial del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei , y dos de los tres senadores mendocinos le darán su voto a favor: Mariana Juri y Rodolfo Suárez , ambos del frente Cambia Mendoza , aliado de La Libertad Avanza .

En tanto, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti votará en contra, al igual que el resto de su bancada de Unión por la Patria que se unió a la resistencia gremial.

Juri fue una de las primeras en expresarse durante esta maratónica sesión y aseguró que el proyecto de ley “no es uno más para los mendocinos” , teniendo en cuenta el amplio entramado de empleo privado en la provincia.

La senadora radical criticó al kirchnerismo por no haber realizado aportes al texto en debate: “Los invitamos desde hace dos meses a que trajeran una propuesta y lamento que no se hagan cargo. ¿Me van a decir que los gobiernos peronistas dejaron el empleo en una situación ideal y que no hay estancamiento ni trabajo en negro?”.

“Los invito a que hagan lo que no hicieron en estos dos meses, que es tratar de dar algún aporte. Como muchos otros senadores, yo lo hice, escuchando a empresarios y trabajadores, sobre todo mendocinos . Escuché su realidad y, a partir de ahí, pudimos construir esta ley”, sostuvo.

Juri aclaró que la norma “por sí sola no va a generar empleo, pero sí será una gran herramienta” en esa búsqueda.

“Este Congreso ha dado herramientas para que se pueda generar empleo: lo hicimos con el RIGI, con un Presupuesto que le da previsibilidad a la Argentina y bajando algunos impuestos. Creo que en eso podemos colaborar, sin duda, con esta ley”, enumeró.

Y enfatizó: “Hoy podemos dar un nuevo paso en ese camino con esta ley de modernización laboral e intentar, entre todos, que se cree empleo formal privado”.

Juri dice que beneficiará a las empresas mendocinas

“Para mi provincia esta no es una discusión teórica. Mendoza vive básicamente de su empleo privado. Quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar, como lo hizo el senador Suárez durante algunos años, o de acompañar esta gestión, hemos intentado por todos los medios impulsar el empleo privado”, afirmó.

“Por eso, para los mendocinos no es una ley más. Es muy importante para que todos esos empresarios de distintos rubros de una economía diversificada puedan generar empleo”, manifestó.

También destacó que, a través de esta ley, pudieron “llevar un modelo que ha sido exitoso en Mendoza, como lo fueron los programas Enlace y Enlazados, creados en la pandemia y que, afortunadamente, se pueden sostener, con 6 mil empleos generados”.

“Para nosotros, la competitividad no es solamente una cuestión ideológica, sino una necesidad concreta”, agregó.

En ese sentido, remarcó que “esta ley tiene un programa específico para quienes puedan registrar a sus empleados y no los hayan podido blanquear”, en alusión a un esquema que busca reducir la informalidad laboral mediante incentivos y un marco más previsible.

“Esta ley después deberá ser complementada con un programa de capacitación y nuevas normas, pero da previsibilidad y herramientas concretas para reducir la litigiosidad laboral”, añadió.

“También incorpora normas vinculadas a las nuevas formas de trabajo y a la flexibilidad productiva”, sostuvo.

El impacto del fraccionamiento de vacaciones en el turismo

Por otro lado, Juri defendió el fraccionamiento de las vacaciones que propone la iniciativa. Este punto de la ley establece la posibilidad de que el período anual de descanso pueda dividirse en distintos tramos, de común acuerdo entre empleador y trabajador, en lugar de tomarse de manera continua.

El objetivo es otorgar mayor flexibilidad en la organización del descanso, adaptándolo a las necesidades productivas de las empresas y a las preferencias personales de los empleados. “No solo creo que es bueno para el empleado y para el empleador, también lo es para los destinos turísticos emergentes”, afirmó.

“Yo, que vengo de ese sector, me gustaría rescatar esto. Sin dudas, indirectamente va a generar empleo para los destinos que no son la clásica costa”, señaló la exministra de Turismo de Mendoza.

“Celebro que muchos de los senadores presentes hayan realizado sus aportes para constituir esta mayoría sólida y lograr hoy esta media sanción en el Senado. Los invito a que acompañemos esta ley, que es decididamente muy buena para la Argentina y recoge muchas de las cosas que venimos haciendo en Mendoza”, completó la legisladora radical.