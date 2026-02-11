11 de febrero de 2026 - 17:33

Corrupción en Andis: el juez Ariel Lijo asumió la causa y continuará con la investigación

El juez queda al frente con 19 procesados, entre ellos Diego Spagnuolo, tras el cese de la subrogancia de Sebastián Casanello. Cómo sigue la causa por coimas.

El juez Ariel Lijo será quien continúe la causa por coimas en el Andis.

El juez Ariel Lijo será quien continúe la causa por coimas en el Andis.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tendrá un nuevo juez a cargo. Ariel Lijo fue designado para continuar el expediente que tramita en el juzgado federal 11, tras el cese de la subrogancia de Sebastián Casanello.

Leé además

Milei y Diego Spagnuolo, exjefe del área de Discapacidad del Gobierno nacional y voz en los audios del escándalo por las presuntas coimas.

Coimas en Andis: el duro procesamiento para Diego Spagnuolo y otros 18 acusados

Por Redacción Política
Incidentes en el Congreso durante el debate de la reforma laboral

Desde el Gobierno repudiaron los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

Por Redacción Política

El cambio se produjo porque Casanello, titular del juzgado federal 7, había asumido de manera provisoria el juzgado 11 -vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio- y decidió no extender esa subrogancia. Ante esto, la Cámara Federal realizó un sorteo para designar a otro magistrado por el plazo de un año.

En ese marco, Lijo quedó al frente de la causa en la que Casanello había advertido que la Andis habría sido utilizada como mecanismo de enriquecimiento por parte de funcionarios y empresarios. Algunos jueces no participaron del sorteo debido a que ya subrogan otros juzgados vacantes.

Causa Andis con nuevo juez

El expediente llega a manos de Lijo con 19 procesamientos ya dictados. Entre los imputados se encuentran el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo; su segundo, Daniel Garbellini; Miguel Ángel Calvete; su hija Ornella Calvete; y Pablo Atchabahian, todos acusados por delitos de gravedad.

La investigación continuará delegada en el fiscal Franco Picardi, quien seguirá al frente del caso. El cambio alcanza únicamente al juez a cargo del juzgado federal 11, ya que la instrucción permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

En la resolución en la que dictó los procesamientos, Casanello ordenó nuevas indagatorias y medidas de prueba que ahora deberá evaluar el nuevo magistrado.

Según surge del expediente, existieron licitaciones direccionadas y sobreprecios, como parte de un esquema sostenido durante los primeros meses del actual gobierno.

Además, la Cámara Federal remarcó la necesidad de profundizar la investigación sobre el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron inicio al expediente pero no fueron incorporados como prueba.

En el cierre del fallo, el magistrado saliente dejó abierta la posibilidad de que los delitos investigados no se agoten en los ya imputados y advirtió que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”, a medida que avance la causa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La senadora Mariana Juri expuso en el debate por la reforma laboral. 

"No es una ley más para los mendocinos": Mariana Juri defendió la reforma laboral de Javier Milei en el Senado

Por Martín Fernández Russo
Los diputados del oficialismo lograron que el proyecto pase al recinto para su votación. Será tratado mañana.

Dio un paso clave el proyecto del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Por Redacción Política
Nancy Pazos en protesta contra la reforma laboral.

En fotos: Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso contra la Reforma Laboral de Milei

Por Redacción Política
Murió la exdiputada Sandra Mendoza: conmoción y homenaje en el Senado.

Murió la exdiputada Sandra Mendoza: conmoción y minuto de silencio en el Senado

Por Redacción Política