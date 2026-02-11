Corrupción en Andis: el juez Ariel Lijo asumió la causa y continuará con la investigación

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) tendrá un nuevo juez a cargo. Ariel Lijo fue designado para continuar el expediente que tramita en el juzgado federal 11, tras el cese de la subrogancia de Sebastián Casanello .

El cambio se produjo porque Casanello, titular del juzgado federal 7, había asumido de manera provisoria el juzgado 11 -vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio- y decidió no extender esa subrogancia. Ante esto, la Cámara Federal realizó un sorteo para designar a otro magistrado por el plazo de un año.

En ese marco, Lijo quedó al frente de la causa en la que Casanello había advertido que la Andis habría sido utilizada como mecanismo de enriquecimiento por parte de funcionarios y empresarios. Algunos jueces no participaron del sorteo debido a que ya subrogan otros juzgados vacantes.

El expediente llega a manos de Lijo con 19 procesamientos ya dictados . Entre los imputados se encuentran el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo ; su segundo, Daniel Garbellini; Miguel Ángel Calvete; su hija Ornella Calvete; y Pablo Atchabahian, todos acusados por delitos de gravedad.

La investigación continuará delegada en el fiscal Franco Picardi, quien seguirá al frente del caso. El cambio alcanza únicamente al juez a cargo del juzgado federal 11, ya que la instrucción permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei. IG: Javier Milei

En la resolución en la que dictó los procesamientos, Casanello ordenó nuevas indagatorias y medidas de prueba que ahora deberá evaluar el nuevo magistrado.

Según surge del expediente, existieron licitaciones direccionadas y sobreprecios, como parte de un esquema sostenido durante los primeros meses del actual gobierno.

Además, la Cámara Federal remarcó la necesidad de profundizar la investigación sobre el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron inicio al expediente pero no fueron incorporados como prueba.

En el cierre del fallo, el magistrado saliente dejó abierta la posibilidad de que los delitos investigados no se agoten en los ya imputados y advirtió que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”, a medida que avance la causa.