Cristina Kirchner solicitó que le retiren la tobillera electrónica, más visitas y mayor uso de la terraza

El planteo fue presentado por el abogado de CFK ante la Cámara de Casación. El tribunal deberá definir si accede al pedido de la defensa o sostiene las restricciones impuestas.

Cristina Kirchner solicitó ante la Cámara Federal de Casación Penal una flexibilización de las condiciones en las que cumple su condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.

El planteo fue presentado por su abogado, Alberto Beraldi, ante los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes deberán resolver si modifican las actuales restricciones. Entre los pedidos figuran el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la autorización judicial previa para recibir visitas y la ampliación del tiempo de uso de la terraza del edificio.

En paralelo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, solicitó que se mantengan las condiciones vigentes.

Cristina Kirchner Cristina Kirchner cumple su condena en su casa de San José 1111. web Los argumentos de la defensa Beraldi pidió que se deje sin efecto la regla que exige autorización judicial previa para recibir visitas y que se reduzcan las limitaciones actuales, que permiten un máximo de dos encuentros semanales, de hasta tres personas por vez y por un plazo no mayor a dos horas. Además, solicitó que se eliminen las restricciones sobre la nómina de personas autorizadas a ingresar al domicilio y que se retire la tobillera electrónica.

El abogado sostuvo que la expresidenta “jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado”, y añadió: “Ninguna persona visitó a nuestra representada sin contar con una autorización judicial previa”. También afirmó que Cristina Kirchner “no llevó a cabo ninguna conducta que pudiese alterar la tranquilidad del barrio o la convivencia pacífica con sus vecinos”.