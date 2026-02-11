Diputados: el oficialismo dictaminó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y lo debatirá en el recinto

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea dio un paso clave este miércoles en la Cámara de Diputados . El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para su ratificación y el proyecto será tratado este jueves a las 11 en el recinto.

El despacho fue firmado durante un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur. La Libertad Avanza impulsó la iniciativa con el acompañamiento de bloques aliados y sectores dialoguistas, lo que permitió reunir las firmas necesarias.

El Gobierno había enviado el jueves pasado a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur para obtener la ratificación del Congreso.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa .

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

El debate

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, recordó que el acuerdo exige la aprobación de los 27 estados miembros de la Unión Europea”, aunque señaló que “el acuerdo interino puede aplicarse de forma provisoria”.

“Esto tuvo como un objeto de pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos firmados que es un proceso que puede demorar muchos meses, pero el acuerdo interino puede aplicarse en forma provisoria. Por eso, los estados partes del Mercosur consideran de suma prioridad la ratificación del acuerdo interino para poder permitir que la Unión Europea pueda considerar su aplicación, que va a ser provisoria, más allá del recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explicó la diputada libertaria.

A su turno, el presidente de la Comisión del Mercosur, Damián Arabia (LLA), destacó que se trata de un momento histórico después de prácticamente tres décadas” sin poder tratar este acuerdo que “supone la zona de libre comercio más importante del mundo”.

Por su parte, la diputada libertaria Silvana Giudici subrayó que con esta herramienta comercial Argentina y el resto de los países del Mercosur van a “poder llegar a un mercado de 700 millones de personas” que “va a posibilitar expandir las fronteras” económicas y ”exportar sin aranceles” a Europa.

“Hace 32 años todos los sectores políticos que gobernaron tomaron este camino del acercamiento de la consolidación del Mercosur como mercado regional y de la necesidad de los acuerdos con otros mercados y continentes”, remarcó.

Sobre el apuro para aprobar en Argentina el acuerdo comercial, Giudici explicó que obedece a una cuestión “competitiva y de oportunidad histórica”.

Al respecto, estimó que el primer Parlamento que apruebe el acuerdo le va a permitir a ese país gozar de “ventajas competitivas superiores a las del resto de los países de la región”.

Qué expuso la oposición

Por su lado, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró “una enorme irresponsabilidad política que hoy esta Cámara esté dictaminando el tema”.

“No es algo de dilación, pero necesitamos una mirada precisa sobre los alcances de este acuerdo. Una mirada respecto a nuestros intereses argentinos. No podemos privarnos recibir información fundamental sobre este acuerdo”, expresó el santafesino.

Y añadió: “Pasaron 19 días hasta que ingresó el proyecto y acá lo quieren tratar en 72 horas. Un acuerdo de estas características con la complejidad que tiene lo quieren tratar así”.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés reconoció que se trata de “un acuerdo muy importante”, y enfatizó que producto de esa relevancia se necesitaba más tiempo para “estudiarlo”.

“Me gustaría acompañarlo. Ahora, no puede ser que sea una carrera de vivos, que el que primero lo aprueba se lleva los beneficios”, rezongó.

Valdés comparó el apuro de la administración libertaria con los plazos más distendidos que dispusieron los gobiernos de Brasil y Uruguay.

La diputada nacional de Adelante Buenos Aires Karina Bandi apoyó el proyecto, al considerar que se trata del “mayor acuerdo comercial que ha firmado el Mercosur desde su creación”.

“Es la política más sólida y sostenida y va a poner a la industria argentina en el lugar que corresponde”, ponderó la legisladora radical.

Los fundamentos del Gobierno

En los fundamentos de la iniciativa dictaminada, el Gobierno destaca que el acuerdo tiene como objetivo “establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico”.

Como producto de la aplicación de este tratado, en el Poder Ejecutivo estiman que “Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”.

Además, señalaron que a raíz del acuerdo “se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo” ya que “la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios”.