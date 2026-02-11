"Gran estafa": el duro descargo de Fernández Sagasti contra el Gobierno por la reforma laboral

11 de febrero de 2026 - 20:15

Durante el extenso tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, lanzó duras críticas contra el rumbo de la gestión actual y el contenido de la legislación propuesta.

La legisladora no ahorró calificativos al momento de definir la iniciativa oficialista: "Quiero denunciar la gran estafa que es esta legislación. A partir de esta ley los argentinos se pueden dar cuenta la gran estafa que es este gobierno", sentenció durante su intervención.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la contradicción que, según su visión, existe entre el discurso oficial de lucha contra los sectores privilegiados y las concesiones realizadas en el texto de la ley.

"Se autoproclaman en una épica de valientes que enfrentan a la casta más poderosa de la Argentina. Con las modificaciones introducidas a esta ley, se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, de los bancos, ante la CGT", afirmó Fernández Sagasti, agregando que el resultado de estas acciones es "manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores".

La senadora también puso en duda la eficacia de la norma para dinamizar el mercado laboral, cuestionando específicamente los incentivos para las pequeñas y medianas empresas. "¿A quién están protegiendo? ¿Qué pyme va a tomar a un trabajador porque les pueden dar vacaciones cada tres años en enero?", expresó con ironía.

Embed

En esa misma línea, profundizó su ataque político calificando a la administración como un "fraude" y un "mamarracho", sosteniendo que la mayor mentira ha sido hacia sus propios militantes al simular un enfrentamiento con los poderosos.

Asimismo, Fernández Sagasti vinculó el concepto de "modernización laboral" con experiencias políticas pasadas, asegurando que se trata de un retroceso histórico. "Esto es lo que hizo el radicalismo la última vez que gobernó la Argentina y hoy vuelven a tropezar con la misma piedra. Todos los preceptos estaban en la 'ley Banelco'", denunció.

Finalmente, la legisladora lamentó la ausencia de una visión de futuro en el proyecto, señalando que no se aborda el impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo.

Tras advertir que la IA ya crea agentes que realizan tareas reales, cuestionó la falta de respuestas ante el inminente reemplazo de mano de obra: "La respuesta es: démosle vacaciones en cuotas a los laburantes. Creo que gran parte de la dirigencia política no nos estamos dando cuenta que estamos enfrente de la revolución tecnológica más grande de la historia", concluyó.

