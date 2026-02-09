Coimas en Andis: el duro procesamiento para Diego Spagnuolo y otros 18 acusados

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, lo señaló como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que, según el fallo, cooptó el organismo para obtener beneficios económicos.
Junto a Spagnuolo también fueron procesados como supuestos líderes de esa estructura Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Andis; MiguelÁngel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de las droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas.
De acuerdo con la investigación, Calvete y Atchabahian habrían logrado influir y controlar el funcionamiento de la Agencia desde afuera, en coordinación con autoridades formales del organismo.
En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la Andis y privados que habrían intervenido con distintos roles en la operatoria.
Según surge del expediente, existieron licitaciones direccionadas y sobreprecios, como parte de un esquema sostenido durante los primeros meses del actual gobierno.
El fallo describe la existencia de “un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
“Operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuaron de manera mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”, sostuvo el juez.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirmó Casanello en uno de los tramos más duros de la resolución.
En el cierre del fallo, el magistrado dejó abierta la posibilidad de que los delitos investigados no se agoten en los ya imputados y advirtió que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”, a medida que avance la causa.