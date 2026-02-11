11 de febrero de 2026 - 14:51

En fotos: Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso contra la Reforma Laboral de Milei

La periodista se sumó a los manifestantes y su insólito rechazo a los cambios laborales se volvió viral en redes sociales. "Acá estamos luchando, no por el gremio sino por la democracia”, asumió.

Nancy Pazos en protesta contra la reforma laboral.

Foto:

@nancypazos
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La escena se dio este miércoles al mediodía, mientras la Cámara alta trataba la iniciativa. En paralelo, la CGT había convocado a una movilización en las inmediaciones del Congreso para manifestarse en contra de la propuesta, y la periodista decidió sumarse con esta acción.

La sesión se abrió con 38 votos afirmativos, gracias al respaldo de la UCR, el PRO y senadores federales. Mientras tanto, en el exterior del edificio legislativo se encuentran numerosos manifestantes que expresan su total rechazo a los cambios en la legislación laboral.

Protesta de Nancy Pazos en el Congreso

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) compartió imágenes de la protesta y escribió: "Este gobierno nos quiere así a los periodistas", junto a fotos donde se la ve encadenada y acompañada por otros trabajadores de prensa.

Nancy Pazos
Nancy Pazos en protesta contra la reforma laboral.

Nancy Pazos
Nancy Pazos en protesta contra la reforma laboral.

Nancy Pazos
Nancy Pazos en protesta contra la reforma laboral.

Durante la manifestación, Pazos apuntó directamente contra los libertarios. "Primero me voy a sacar las cadenas que nos quiere poner Patricia Bullrich, el Presidente y este Gobierno de mierda. Porque no vamos a amordazarnos ni encadenarnos”, expresó.

Además, mostró una careta con la palabra “Alcahuetes” y sostuvo que el Gobierno busca periodistas en esa condición.

"Acá estamos luchando, no por el gremio sino por la democracia. El periodismo es el faro de la democracia. Es la luz de la democracia. El periodismo lo que hace es que el ciudadano se informe de lo que el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa", concluyó Nancy.

Desde el móvil en vivo de C5N, ubicado en el Congreso, explicaron que "Nancy fue parte de una acción como Presidenta de Periodistas Argentinas por la eliminación que implicaría la media sanción en el Senado del Estatuto del Periodista, como pasa con muchos convenios con muchas profesiones".

