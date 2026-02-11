11 de febrero de 2026 - 09:00

El Senado debate la Reforma Laboral bajo la presión de un paro y una marcha al Congreso

El oficialismo busca la media sanción desde las 11:00. La CGT y las CTA se movilizan para rechazar la iniciativa. Rige el protocolo antipiquetes.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este miércoles, a partir de las 11:00, la Cámara de Senadores dará inicio al debate del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional. En paralelo, el microcentro porteño será el epicentro de una masiva protesta sindical y política que busca frenar lo que consideran un "atropello a los derechos históricos de los trabajadores".

El oficialismo llega a la sesión con la intención de conseguir la aprobación del proyecto para que sea girado de inmediato a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone cambios estructurales en el mercado de trabajo, con la modificación del régimen de indemnizaciones y la alteración de los mecanismos de negociación colectiva.

Desde la conducción de la CGT, advierten que estos ejes suponen una flexibilización que debilita el modelo sindical argentino y las condiciones de vida de los empleados.

Diversas agrupaciones sindicales y sociales se movilizarán en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral.

Movilización y paro de 24 horas

La respuesta gremial será contundente. A partir de las 14:00, la CGT y ambas CTA encabezarán una marcha hacia las inmediaciones del Congreso.

  • Paro nacional: Los gremios nucleados en las dos CTA y ATE llevan adelante un paro total de actividades por 24 horas.
  • Estrategia de la CGT: La central obrera mayoritaria decidió, por ahora, movilizar sin declarar paro general, reservando esa medida de fuerza para cuando el proyecto llegue a la Cámara Baja.

La marcha cuenta con un fuerte respaldo político. Referentes del peronismo, el kirchnerismo, intendentes del conurbano y movimientos sociales confirmaron su asistencia. Una de las columnas más nutridas estará liderada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Ante la magnitud de la convocatoria, el Ministerio de Seguridad dispuso un riguroso vallado policial en las zonas críticas y un despliegue masivo de fuerzas federales. El Gobierno ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular

