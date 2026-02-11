El Senado debate la Reforma Laboral bajo la presión de un paro y una marcha al Congreso

El oficialismo busca la media sanción desde las 11:00. La CGT y las CTA se movilizan para rechazar la iniciativa. Rige el protocolo antipiquetes.

El Senado debate la Reforma Laboral bajo la presión de un paro y una masiva marcha al Congreso

Este miércoles, a partir de las 11:00, la Cámara de Senadores dará inicio al debate del proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional. En paralelo, el microcentro porteño será el epicentro de una masiva protesta sindical y política que busca frenar lo que consideran un "atropello a los derechos históricos de los trabajadores".

El oficialismo llega a la sesión con la intención de conseguir la aprobación del proyecto para que sea girado de inmediato a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone cambios estructurales en el mercado de trabajo, con la modificación del régimen de indemnizaciones y la alteración de los mecanismos de negociación colectiva.

Desde la conducción de la CGT, advierten que estos ejes suponen una flexibilización que debilita el modelo sindical argentino y las condiciones de vida de los empleados.

CGT marcha Diversas agrupaciones sindicales y sociales se movilizarán en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral. NA / DANIEL VIDES Movilización y paro de 24 horas La respuesta gremial será contundente. A partir de las 14:00, la CGT y ambas CTA encabezarán una marcha hacia las inmediaciones del Congreso.

Paro nacional: Los gremios nucleados en las dos CTA y ATE llevan adelante un paro total de actividades por 24 horas.

Estrategia de la CGT: La central obrera mayoritaria decidió, por ahora, movilizar sin declarar paro general, reservando esa medida de fuerza para cuando el proyecto llegue a la Cámara Baja. La marcha cuenta con un fuerte respaldo político. Referentes del peronismo, el kirchnerismo, intendentes del conurbano y movimientos sociales confirmaron su asistencia. Una de las columnas más nutridas estará liderada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.