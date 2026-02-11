Graves incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: manifestantes arrojaron bombas molotov

La sesión en el Senado por la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei tiene su correlato en la calle. Mientras se debate el proyecto, en las inmediaciones del Congreso se registran incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con momentos de fuerte tensión.

El enfrentamiento continúa activo, con un grupo de personas con la cara tapada utilizando gomeras de pinchos, piedras, botellas de vidrio, escombros . Además, un grupo reducido armó un muro con maderas para cubrirse. Por el momento, la Policía responde con el camión hidrante mientras se escuchan estruendos.

Lejos de desaparecer, la tensión continúa creciendo y la Policía comenzó con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes/delincuentes. Los incidentes comenzaron cuando los agitadores, preparados para generar disturbios, increparon a las fuerzas de seguridad .

Una de las figuras políticas que se mostró apoyando a los manifestantes es Juan Grabois . El dirigente social se sumó a los cantos de "que se vayan todos, que no quede uno solo", mientras la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaba controlar la situación.

Los disturbios comenzaron durante la tarde, cuando organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de jubilados derribaron parte del vallado colocado por las fuerzas de seguridad.

La movilización se desarrolla en rechazo a la iniciativa que se discute en la Cámara alta, un proyecto cuestionado por el peronismo y por centrales sindicales como la CGT y las dos CTA.

LA IZQUIERDA COMIENZA A ARMAR MOLOTOVS



Siendo las 15:40, la militancia terrorista de izquierda es captada en vivo armando molotovs tras unas barricadas improvisadas. Se arma la batalla en el Congreso.

En medio de los enfrentamientos, algunos manifestantes arrojaron bombas molotov contra el cordón de seguridad. La respuesta policial incluyó el uso de camiones hidrantes para dispersar a los agresores, aunque varios de ellos permancieron atrincherados frente a la línea de contención.

Según las fuentes policiales, el operativo estaba organizado en tres anillos: el primero a cargo de la Policía Federal y el segundo y tercero bajo responsabilidad de la Policía de la Ciudad.

Milei expresó su opinión ante los disturbios

Desde el Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei fue uno de los primeros en pronunciarse ante las manifestaciones de la izquierda. “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto…”, escribió el mandatario, en un claro mensaje contra los periodistas.

“Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan…”, concluyó el jefe de Estado, al tuitear un video de los delincuentes armando una bomba molotov.

Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad Nacional, y Patricia Bullrich, exfuncionaria y actual jefe del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, también expresaron su opinión ante los disturbios ocasionados en las inmediaciones del Congreso.

Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir.



Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina.



No vamos… pic.twitter.com/a4tigY0VTN — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026