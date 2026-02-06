6 de febrero de 2026 - 17:50

La CGT convoca a una movilización al Congreso contra la reforma laboral y descartó un paro general

La central obrera marchará el miércoles mientras el Senado debate el proyecto impulsado por el Gobierno.

La CGT marchó por el Día del Trabajador.

La CGT marchó por el Día del Trabajador.

Foto:

NA
La nueva conducción de la CGT se estrenará al frente de una protesta.

La nueva conducción de la CGT se estrenará al frente de una protesta.

Foto:

La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La CGT anunció hoy una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

Leé además

Confederación General del Trabajo (CGT).

Con interna propia, la CGT llega "recargada" al viernes tras ser plantada por gobernadores de peso

Por Redacción Política
Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.

ATE impulsa una huelga general y movilización contra la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

El referente de la CGT consideró además que la solución a este conflicto es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso.

“Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, agregó el titular del sindicato del Seguro.

Además, enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.

A su vez, dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”

Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT, donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes pero prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que aún no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

Es que aún está fresco el recuerdo del anterior paro, abril del año pasado, cuando el gremio de colectiveros de la UTA no se plegó e hizo perder impacto a la medida de fuerza. Además, este sector apuesta a introducir cambios a medida que el proyecto avance en ambas cámaras y restarle impacto.

Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves último en Córdoba y volverán a hacerlo el martes en Rosario.

De todos modos, cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades, aunque sea parcial, para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El exjuez federal Walter Bento fue hallado culpable como líder de una banda que vendía beneficios judiciales a cambio de coimas. 

Juicio histórico: Walter Bento volvió a declarar y conocerá su condena por corrupción en un horario atípico

Por Martín Fernández Russo
El exjuez federal Walter Bento conocerá cuantos años de prisión deberá afrontar. 

Juicio histórico: la defensa de Walter Bento pidió la pena mínima y la prisión domiciliaria

Por Martín Fernández Russo
La Ruta 143 tiene casi 60 años de antigüedad.

Cornejo adjudicó la primera obra en una ruta nacional: quiénes ganaron la licitación

Por Redacción Política
Bullrich también compra ropa en el exterior: su traje barato y lindo que adquirió por Amazon.

Bullrich también compra ropa en el exterior: su traje "barato y lindo" que adquirió por Amazon

Por Redacción Política