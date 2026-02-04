Mendoza, entre las tres provincias con mayor aumento de presos en cárceles federales durante 2025

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó su informe anual 2025 sobre la situación de las personas privadas de libertad, y los datos sitúan a Mendoza en un lugar crítico dentro del sistema carcelario. La provincia se posicionó como la tercera jurisdicción con mayor incremento de población en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el último año.

A nivel nacional, la población en cárceles federales creció un 4% , alcanzando en diciembre de 2025 un total de 12.166 detenidos , la cifra más elevada desde 2020. Mendoza, junto a Santa Fe y Neuquén, concentró el grueso de esta suba.

El Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Mendoza , fue uno de los establecimientos que más absorbió el crecimiento de internos.

La comparación del incremento de personas privadas de libertad entre 2024 y 2025 en cárceles federales.

La provincia registró un incremento de 65 nuevos internos en el último año, siendo superada únicamente por Santa Fe (que inauguró una nueva unidad), con 334, y Neuquén, con 92.

En el “top 5” nacional de cárceles federales , el CPF VI de Mendoza con 835 detenidos se ubica como la cuarta cárcel con mayor población alojada en el país , solo detrás del CPF I de Ezeiza con 1.896, CPF II de Marcos Paz con 1.870 y CPF CABA de Devoto con 1.525.

Del total de los reclusos en el SPF, el 48,9% (5.951 internos) se encuentra a disposición de la Justicia nacional y el 45% de la Justicia federal (5.470), mientras que el 6,1% restante (745) corresponde a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir del 2023 se registró un aumento sostenido de privados de libertad en cárceles federales.

Menos procesados y más condenados

Un dato relevante que arroja el informe de la fiscalía especializada es el cambio en la situación procesal de los detenidos. A diferencia de años anteriores, hoy casi dos tercios de los presos tienen condena firme.

La población condenada pasó de 6.949 en diciembre de 2024 a 7.680 en diciembre de 2025, representando el 63,1% del total. Mientras que la proporción de personas procesadas (sin condena firme) cayó sostenidamente en los últimos años: pasando del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025.

En resumen, el documento indica que las cifras se mantuvieron estables entre 2020 y 2023, sin embargo, desde 2024 se reflejó una tendencia al incremento de la población penitenciaria: 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los 12.166 de 2025.

Mujeres, travesti-trans, jóvenes y extranjeros

El informe consigna que al cierre de 2025 había 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa el 8,1% del total de la población penal. En relación con 2024, aumentó un 11,3%.

Del total de mujeres y personas travesti-trans: 983, el 11,3% se encuentran detenidas en Mendoza, es decir, un total de 111, personas.

Asimismo, se advirtió un incremento en la cantidad de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro. En diciembre de 2025, se registraron 10 mujeres embarazadas y 16 mujeres detenidas junto con sus hijos/as, la cifra más alta de los últimos años.

Respecto de los jóvenes de entre 18 y 21 años, se destaca una disminución del 19,8% en comparación con el año anterior. A diferencia de lo que ocurre en la población general, entre los jóvenes detenidos en cárceles federales predomina la prisión preventiva, ya que el 63,2% se encuentra en esa situación procesal.

En cuanto a las personas extranjeras, el reporte indica que representan el 16% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.942 personas nacidas en otros países.