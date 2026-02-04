Baja la temperatura y anuncian alerta amarilla por tormentas en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El viernes, volverá el calor. Los detalles.

Este jueves en Mendoza bajará la máxima en gran medida y se espera una jornada nublada con tormentas en el noreste mendocino. No obstante, el viernes volverá a subir la temperatura. A continuación, el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un fuerte descenso de la temperatura. Será una jornada parcialmente nublada con tormentas durante la noche. La máxima será de 29°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se espera un tiempo inestable.