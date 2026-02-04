4 de febrero de 2026 - 20:07

Baja la temperatura y anuncian alerta amarilla por tormentas en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. El viernes, volverá el calor. Los detalles.

El pronóstico del tiempo para este jueves.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza bajará la máxima en gran medida y se espera una jornada nublada con tormentas en el noreste mendocino. No obstante, el viernes volverá a subir la temperatura. A continuación, el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un fuerte descenso de la temperatura. Será una jornada parcialmente nublada con tormentas durante la noche. La máxima será de 29°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se espera un tiempo inestable.

mapa_alertas
Tormentas en Mendoza este jueves 5 de febrero.

Tormentas en Mendoza este jueves 5 de febrero.

Viernes: así estará el tiempo

El viernes 6 de febrero subirá un poco la máxima. Aun así, el día se mantendrá nublado con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 18°C. Según anticipan, mantienen la nubosidad en la cordillera.

El pronóstico del tiempo Mendoza. 

Alerta naranja por tormentas con granizo.

Una de estas formas mantiene el cuidado capilar en los meses de verano.

Alerta por calor intenso en Mendoza

