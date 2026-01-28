28 de enero de 2026 - 19:30

Una costumbre de verano: ¿conviene secarse el pelo con secador o con el aire del ambiente?

Durante el verano, al salir de la ducha, dudamos en cómo secarnos el pelo. Algunas veces no utilizamos el secador y preferimos secarlo con el aire del ambiente.

Redacción

Durante los meses más calurosos del año, el cuidado del cabello genera más preguntas que certezas. La transpiración, la humedad y la exposición al sol influyen en la fibra capilar. Por eso, surge la duda para secarnos el pelo con el secador o con el aire del ambiente en verano. Una forma lo mantiene sano, brillante y prolijo.

Contrario a lo que se cree, dejar que el cabello se seque solo no siempre es la mejor alternativa en algunas personas. De hecho, utilizar el secador a una temperatura adecuada, puede aportar los beneficios necesarios para el fortalecimiento, especialmente en verano, cuando el pelo está más expuesto a factores que lo debilitan.

Una de estas formas mantiene el cuidado capilar en los meses de verano.

Por qué el secador a temperatura media es la mejor opción en verano

  • Para el sitio Healthline, secar el cabello con secador a temperatura media ayuda a controlar el frizz y a sellar la cutícula capilar. Este nivel de calor evapora la humedad sin agredir la estructura del pelo, logrando una textura más lisa y un brillo natural sin resecarlo.
  • En verano, la humedad ambiental suele ser elevada, y dejar el pelo mojado por mucho tiempo favorece que se encrespe o pierda forma.
  • El secador, usado correctamente, reduce ese tiempo de exposición y evita que la fibra capilar se hinche.

Qué riesgos provoca dejar que el pelo se seque solo con el aire

Aunque parezca una opción inofensiva, el secado al aire libre puede generar efectos negativos. Mantener el cabello húmedo durante largos períodos debilita la cutícula y lo vuelve más propenso a quiebres, especialmente si luego se lo ata o manipula mientras aún está mojado.

Además, en verano, el contacto prolongado con la humedad y el calor favorece la aparición de frizz y opacidad. El cabello pierde definición y brillo, y en algunos casos puede generar irritación en el cuero cabelludo, sobre todo si la humedad se combina con transpiración.

Cómo usar el secador sin dañar el cabello

  1. La clave está en la técnica. Primero debe retirarse el exceso de agua con una toalla sin frotar, aplicar un protector térmico y utilizar el secador a temperatura media, manteniéndolo a una distancia prudente del cuero cabelludo.
  2. Luego, debemos mover el aire de forma constante y acompañar el secado con un cepillo adecuado. Eso ayuda a alisar la fibra capilar y potenciar el brillo.
  3. Para finalizar, solo hay que dar un golpe de aire tibio o algo frío para que ayude a cerrar la cutícula y fijar el resultado, ideal para los días de calor intenso.
En verano, secar el cabello con secador no solo es seguro, sino recomendable si se hace a temperatura media y con los cuidados adecuados. Lejos de dañar el pelo, esto ayuda a alisarlo, darle brillo y protegerlo de la humedad ambiental.

