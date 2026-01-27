La hierba rica en colágeno y potasio que ayuda a aliviar el dolor articular y la inflamación

En la alimentación diaria, muchas personas buscan alimentos que ayuden a reducir la inflamación , mejorar la salud articular , aportar nutrientes clave, como el colágeno , y acompañar una dieta equilibrada, por eso el orégano se destaca dentro de hábitos de alimentación saludable por sus propiedades naturales y su fácil incorporación en las comidas.

El orégano es una hierba aromática ampliamente usada en la cocina, pero también posee propiedades nutricionales y funcionales poco conocidas. Contiene compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación en el organismo.

Además, aporta potasio , un mineral esencial para el funcionamiento muscular y la salud de las articulaciones . Su consumo regular puede colaborar en la reducción de rigidez y molestias leves.

El orégano contiene polifenoles y compuestos como el carvacrol , asociados a efectos antiinflamatorios. Estos ayudan a disminuir la inflamación de bajo grado, frecuente en dolores articulares crónicos.

Si bien no reemplaza tratamientos médicos, puede actuar como complemento dentro de una alimentación equilibrada, especialmente en personas con molestias articulares leves o rigidez matinal.

El rol del colágeno y el potasio

El orégano no aporta colágeno en grandes cantidades como fuente directa, pero sí estimula procesos que favorecen su mantenimiento gracias a sus antioxidantes. Estos ayudan a proteger las fibras de colágeno del estrés oxidativo.

El potasio, por su parte, contribuye al equilibrio de líquidos y al correcto funcionamiento muscular, lo que reduce la tensión sobre las articulaciones y mejora la movilidad.

Otros beneficios antiinflamatorios del orégano

Además de su efecto articular, el orégano favorece la digestión, tiene acción antimicrobiana y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

También colabora en la reducción de la inflamación intestinal, lo que impacta de forma indirecta en la salud general y en la percepción del dolor corporal.

Cómo consumir orégano para aprovechar sus beneficios

El orégano puede consumirse seco, fresco o en infusión. En cocina, conviene agregarlo al final de la cocción para preservar mejor sus compuestos activos.

La infusión se prepara con una cucharadita de hojas secas en agua caliente, dejándola reposar entre 5 y 10 minutos. Puede tomarse una o dos veces al día.