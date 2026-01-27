La hierba rica en colágeno y potasio que ayuda a aliviar el dolor articular y la inflamación

En la alimentación diaria, muchas personas buscan alimentos que ayuden a reducir la inflamación, mejorar la saludarticular, aportar nutrientes clave, como el colágeno, y acompañar una dieta equilibrada, por eso el orégano se destaca dentro de hábitos de alimentación saludable por sus propiedades naturales y su fácil incorporación en las comidas.
El orégano es una hierba aromática ampliamente usada en la cocina, pero también posee propiedades nutricionales y funcionales poco conocidas. Contiene compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación en el organismo.
Además, aporta potasio, un mineral esencial para el funcionamiento muscular y la salud de las articulaciones. Su consumo regular puede colaborar en la reducción de rigidez y molestias leves.
El orégano no aporta colágeno en grandes cantidades como fuente directa, pero sí estimula procesos que favorecen su mantenimiento gracias a sus antioxidantes. Estos ayudan a proteger las fibras de colágeno del estrés oxidativo.
El potasio, por su parte, contribuye al equilibrio de líquidos y al correcto funcionamiento muscular, lo que reduce la tensión sobre las articulaciones y mejora la movilidad.
Otros beneficios antiinflamatorios del orégano
Además de su efecto articular, el orégano favorece la digestión, tiene acción antimicrobiana y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.
También colabora en la reducción de la inflamación intestinal, lo que impacta de forma indirecta en la salud general y en la percepción del dolor corporal.
Cómo consumir orégano para aprovechar sus beneficios
El orégano puede consumirse seco, fresco o en infusión. En cocina, conviene agregarlo al final de la cocción para preservar mejor sus compuestos activos.
La infusión se prepara con una cucharadita de hojas secas en agua caliente, dejándola reposar entre 5 y 10 minutos. Puede tomarse una o dos veces al día.