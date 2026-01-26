26 de enero de 2026 - 10:55

Después de los 70: ni rutinas intensas ni actividad forzada, este patrón de ejercicio puede ayudar sustancialmente al corazón

El ejercicio físico moderado y regular mejora la salud del corazón en adultos mayores, sin necesidad de rutinas exigentes.

Las claves del ejercicio físico, después de los 70 años



Por Andrés Aguilera

Por qué el ejercicio intenso no siempre es la mejor opción

Con el envejecimiento, el sistema cardiovascular responde de manera diferente al esfuerzo. Las rutinas muy intensas pueden aumentar el riesgo de lesiones, fatiga excesiva o abandono del ejercicio por incomodidad.

Según la American Heart Association, en adultos mayores los mayores beneficios cardíacos provienen de la actividad física moderada, sostenida en el tiempo, más que de esfuerzos breves y exigentes.

El patrón de ejercicio que más beneficia al corazón

La evidencia científica coincide en un enfoque claro: movimiento moderado, continuo y adaptable, realizado casi todos los días. Este patrón incluye actividades como:

  • Caminatas a ritmo cómodo

  • Ejercicios suaves de equilibrio y coordinación

  • Movimientos lentos y controlados, como tai chi o gimnasia consciente

  • Actividad física integrada a la vida diaria

Este tipo de ejercicio mantiene el corazón activo sin someterlo a picos de estrés.

image
Las claves del ejercicio físico, después de los 70 años

Qué le pasa al corazón cuando el movimiento es regular

Cuando el ejercicio es moderado y constante, se observan mejoras en:

  • Presión arterial

  • Frecuencia cardíaca en reposo

  • Circulación sanguínea

  • Capacidad aeróbica funcional

De acuerdo con la Harvard Medical School, este patrón reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y ayuda a conservar la autonomía en la vejez.

Por qué la constancia es más importante que la intensidad

Desde el punto de vista cardiológico, el corazón se beneficia cuando el cuerpo se mueve con frecuencia. Actividades suaves repetidas a diario generan adaptaciones positivas sin sobrecargar el sistema.

Además, este enfoque disminuye el riesgo de abandono. Las personas que eligen ejercicios agradables y sostenibles tienden a mantenerlos en el tiempo, lo que potencia los beneficios a largo plazo.

Ejemplos de ejercicio cardioprotector después de los 70

  • Tai chi, por su combinación de movimiento, respiración y control

  • Caminatas regulares, sin exigirse velocidad

  • Ejercicios de movilidad y equilibrio, que mejoran la circulación

  • Rutinas cortas, distribuidas a lo largo del día

El National Institute on Aging destaca que incluso sesiones breves, realizadas con frecuencia, tienen impacto positivo sobre el corazón.

image
Las claves del ejercicio físico, después de los 70 años

Cuándo el ejercicio deja de ser beneficioso

El ejercicio deja de ayudar cuando se vuelve forzado, doloroso o genera agotamiento prolongado. Señales como mareos, falta de aire intensa o dolor torácico requieren suspender la actividad y consultar al médico.

