2 de febrero de 2026 - 20:00

Nubosidad, tormentas y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura se mantendrá similar.

El pronóstico del tiempo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de varios días grises y con una histórica lluvia registrada el viernes pasado, Mendoza continúa la semana con nubosidad variable y mucho calor en la tarde. Además, en Alta Montaña se anticipan días inestables, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico del tiempo.

Leé además

Vaca Muerta sigue creciendo, pero la producción de petróleo convencionalmantiene la caída

Petróleo: Vaca Muerta sigue creciendo, pero la producción convencional mantiene la caída

Por Sandra Conte
Durante seis días, el tomate dejará de ser un simple ingrediente para convertirse en protagonista

Del Tomate 2026: Mendoza convierte a un ingrediente cotidiano en alta cocina, identidad y ritual

Por Redacción Economía

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura este martes 3 de febrero, además de tormentas aisladas durante la noche. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 22°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian inestabilidad.

Miércoles: se mantiene el mismo tiempo

El miércoles 4 de enero la temperatura se mantendrá. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 20°C, anticipando una jornada súper calurosa e inestable con nubosidad variable. No obstante, se esperan tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. En la cordillera seguirá inestable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración del nuevo laboratorio balístico. 

Mendoza inauguró el primer Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas del país

Por Redacción Política
Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día Hospital de Luján

Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día del Hospital de Luján de Cuyo

Por Ignacio de la Rosa
Vendimia infinita, el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio

"Vendimia infinita", el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio

Por Redacción Sociedad
La joven tenía 24,03 gramos de cocaína.

Detuvieron a una menor de edad con 15 "ravioles" de cocaína pero solo la llevaron con su mamá

Por Redacción Policiales