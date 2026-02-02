Nubosidad, tormentas y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura se mantendrá similar.

Después de varios días grises y con una histórica lluvia registrada el viernes pasado, Mendoza continúa la semana con nubosidad variable y mucho calor en la tarde. Además, en Alta Montaña se anticipan días inestables, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico del tiempo.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura este martes 3 de febrero, además de tormentas aisladas durante la noche. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 22°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian inestabilidad.