Nubosidad, tormentas y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo este martes

Después de varios días grises y con una histórica lluvia registrada el viernes pasado, Mendoza continúa la semana con nubosidad variable y mucho calor en la tarde. Además, en Alta Montaña se anticipan días inestables, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con poco cambio de la temperatura este martes 3 de febrero, además de tormentas aisladas durante la noche. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 22°C, con vientos fuertes del sector sur. En la cordillera anuncian inestabilidad.
Miércoles: se mantiene el mismo tiempo
El miércoles 4 de enero la temperatura se mantendrá. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 20°C, anticipando una jornada súper calurosa e inestable con nubosidad variable. No obstante, se esperan tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. En la cordillera seguirá inestable.