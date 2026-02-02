Mendoza inauguró el primer Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas del país.

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , inauguraron el Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas , el primero del país en funcionar bajo la órbita exclusiva de una policía provincial y en integrarse a la red internacional IBIN de Interpol .

"No se juzgó por actos, sino por apellido": los hijos de Walter Bento también dieron sus palabras finales

Walter Bento, antes de la sentencia: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

Desde el Gobierno destacaron que la puesta en marcha del laboratorio representa un avance estructural en el sistema de investigación criminal de Mendoza , al incorporar tecnología balística con estándares internacionales, fortalecer la trazabilidad de la evidencia y optimizar los tiempos de investigación policial y judicial.

Mendoza se convierte en la única provincia del país en contar con cuatro laboratorios especializados al servicio de la seguridad pública, junto al Laboratorio de Huellas Genéticas, el Laboratorio Forense Digital y el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros , consolidando una estrategia integral de fortalecimiento científico aplicado a la seguridad.

Durante el acto, Cornejo destacó que el nuevo laboratorio permitirá pasar de un trabajo balístico artesanal a uno basado en tecnología de avanzada , capaz de aportar pruebas rápidas e indubitables, esclarecer hechos del pasado y contribuir tanto a la investigación como a la prevención del delito .

El Gobernador remarcó que se trata del único laboratorio balístico del país dependiente de una policía provincial , que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia y brindará asistencia tanto a la Justicia provincial como a la federal.

Cornejo-Rus-Casado-Gullé El gobernador Alfredo Cornejo inauguró el nuevo laboratorio balístico, junto a la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; el Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé; y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Gobierno de Mendoza

Por su parte, la ministra Mercedes Rus señaló que el laboratorio cumple un rol central en la prevención y esclarecimiento de delitos graves, como homicidios, robos agravados y hechos vinculados al narcotráfico, al permitir identificar si un arma fue utilizada en distintos hechos y mejorar el control del comercio ilegal de armas.

Rus destacó que esta capacidad es posible gracias a una inversión estratégica de 1,6 millones de dólares, que queda como patrimonio permanente de la provincia y marca un hito a nivel nacional, además de integrarse con bases internacionales de países de la región y de Estados Unidos.

Laboratorio balístico-seguridad Mendoza inauguró el primer Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas del país. Gobierno de Mendoza

El sistema IBIS permitirá capturar y comparar, mediante microscopía 3D, las microcaracterísticas de proyectiles y vainas, establecer vínculos entre hechos delictivos y consolidar la integración de Mendoza con la Red IBIN de Interpol, utilizada por más de 80 países.

El laboratorio funcionará en un edificio nuevo ubicado en el predio del Palacio Policial de la Ciudad de Mendoza, bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía Científica, y forma parte de un plan estratégico de seguridad orientado a mejorar la eficacia investigativa y la protección de la ciudadanía.