Walter Bento, antes de la sentencia: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

Después de dos años y medio de debate, el megajuicio por corrupción contra Walter Bento entró en su recta final hacia la sentencia. El Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, escuchó hoy las palabras finales del exmagistrado antes de definir responsabilidades penales o absoluciones.

Bento está imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho , además de otros delitos de gravedad, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

Desde el 8 de noviembre de 2023 se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

También son juzgados en este debate su esposa Marta Boiza , acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y su hijo mayor, Nahuel Bento , imputado por lavado. En tanto, la acusación que pesaba sobre Luciano Bento por lavado fue retirada por la Fiscalía y el TOF Nº deberá definir si acepta la absolución solicitada.

El exjuez dio sus palabras finales durante más de media hora, con dos interrupciones de la jueza Diamante para que evitara transformarlas en un nuevo alegato propiamente dicho.

Juicio contra Walter Bento-palabras finales (2) La jueza Gretel Diamante, presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 2. Daniel Caballero / Los Andes

Dardos contra Dante Vega

Bento acusó en gran parte al fiscal Dante Vega de haber planeado “una cacería” contra él y hasta llegó a comparar la instrucción de la causa con mecanismos que “se utilizaban en la época de la dictadura, creando un problema para vender una solución, saliendo a detener abogados y civiles”.

“No es fácil soportar la privación de libertad y mucho menos las torturas y las coacciones. Mostrándoles papelitos, diciéndoles que tienen que declarar, sin dejarlos ir al baño o darles sus remedios”, arremetió Bento y dijo que usaban la Unidad 32 —ubicada en Tribunales Federales— para “ablandar” a los detenidos y negociar sus declaraciones contra él.

La SIM card de Diego Aliaga

Por otro lado, Bento se refirió a los alegatos de la doctora María Gloria André, quien había señalado que este juicio será recordado por “la causa de las coimas”, y respondió que no ha quedado probada ninguna coima.

“Yo estuve sentado acá esperando videos, audios, fotos… no existen. Porque no las hay. No porque yo haya sido inteligente o capaz de ocultar. No existen”, sostuvo el exjuez.

“Hemos llegado acá con las capturas de pantalla de una SIM card sacadas de Diego Aliaga, en una causa donde se investigaba su desaparición. Sacadas sin control de partes. Lo hizo una persona que no era perito de la policía”, apuntó Bento sobre los 265 contactos telefónicos que la fiscalía presentó entre él y el hombre asesinado por Diego Barrera en 2020.

“Cuando quisimos sacar pericia sobre Diego Aliaga en este debate, la fiscalía se opuso y el tribunal no hizo lugar”, manifestó.

Y sostuvo: “Hemos visto en el expediente que, en vez de las coimas, quedará como el expediente del gran escándalo en la Justicia Federal de Mendoza. Porque a nadie le interesó nunca la justicia en esta causa”.

Juicio contra Walter Bento-palabras finales (3) El exjuez federal Walter Bento dio sus palabras finales en el juicio que enfrenta por corrupción. Diego Caballero / Los Andes

Las últimas palabras de Walter Bento

Para cerrar su declaración, el exjuez federal pidió al tribunal que “vean el expediente” y, si encuentran responsabilidades penales, que se las endilguen a él y no a su familia.

“La verdad es que tanto mi familia como yo estamos muy, pero muy tranquilos. Ahora, si es intención del tribunal, como así lo espero, hacer justicia, vean el expediente como muy poca gente puede hacerlo. Porque esa fue la intención del Ministerio Público: acumular hojas, escritos, y tener un alegato de seis meses para que sea difícil poder escucharlo”, señaló.

Y sostuvo: “Mi familia está muy tranquila y yo también. Ahora, si por alguna circunstancia entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí, no a mi familia. Porque ni mi familia ni yo hicimos absolutamente ninguna ilegalidad en el ejercicio de la Justicia”.

“Las cicatrices son muy profundas y quizá no se vean. Salvo por mi mujer, que todavía tiene clavos en su pierna”, agregó Bento.

Y manifestó: “No he cometido ningún delito, no integré ninguna asociación ilícita. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la causa. El Ministerio Público Fiscal no tiene forma de demostrarlo y por eso crea un relato, un monstruo, sacando un pedacito de cada lado”.

“Es todo lo que tengo para decir y, siguiendo lo que dijo el maestro Jesús de Nazaret, quien quiera oír, que oiga. Gracias”, completó Bento.

Como sigue el debate

En la jornada del martes continuarán las palabras finales del resto de los acusados y luego se pasará a la sentencia de responsabilidades, instancia en la que el Tribunal definirá culpabilidades o absoluciones por cada uno de los delitos atribuidos a los imputados.

Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, donde la Fiscalía y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Se espera que esto suceda entre miércoles y jueves, confirmaron fuentes judiciales.

Mientras que el viernes será la última audiencia y el TOF N° 2 resolverá las condenas definitivas.