Del Tomate 2026: Mendoza convierte a un ingrediente cotidiano en alta cocina, identidad y ritual

Durante seis días, el tomate dejará de ser un simple ingrediente para convertirse en territorio, lenguaje y experiencia compartida. Del 4 al 9 de febrero, Mendoza será sede de Del Tomate 2026 , un encuentro gastronómico internacional que reunirá a chefs, productores y referentes del vino en una propuesta que combina alta cocina, origen, conocimiento y ritual colectivo .

En 2025 cayeron las ventas internas de vino y también las exportaciones

El Iscamen desarrolló un sistema de inteligencia artificial para detectar plagas con trampas inteligentes

Con dirección de María Sance y producción de Juan Ignacio Gerardi , fundador de Bioconexión, el festival propone una inmersión en la cultura del tomate: desde su cultivo y diversidad genética hasta su expresión más creativa en la cocina contemporánea . La premisa se aleja del espectáculo y pone el foco en la experiencia compartida, la transmisión de saberes y el vínculo entre quienes producen los alimentos y quienes los transforman en platos.

Desde la organización sostienen que la iniciativa busca generar encuentros donde la comida sea también historia, territorio y una decisión consciente de consumo.

“Del Tomate nace de la idea de volver al origen, de poner en valor el trabajo de quienes producen y de entender la cocina como un acto colectivo. Reunir a chefs, productores y viticultores alrededor de un ingrediente tan cotidiano como el tomate es una forma de contar quiénes somos y desde dónde cocinamos”, señaló Juan Ignacio Gerardi, fundador de Bioconexión.

El itinerario de Del Tomate 2026 incluirá talleres, visitas a productores, clases de cocina, almuerzos y cenas colaborativas en distintos puntos de Mendoza. Cada jornada propondrá abordar el tomate desde perspectivas científicas, agrícolas, culturales y sensoriales.

Uno de los momentos centrales será la “Oda al Tomate”, una cena colectiva en Casa Vigil Bodega, donde chefs de distintos países interpretarán el ingrediente desde su identidad culinaria, acompañados por una curaduría de vinos especialmente pensada para cada plato.

María Sance, de Casa Vigil y proyecto "Labrar", con tomates de la huerta orgánica en Chachingo. Foto: Gentileza Casa Vigil María Sance, de Casa Vigil y proyecto "Labrar", con tomates de la huerta orgánica en Chachingo. Foto: Gentileza Casa Vigil

Cocinas que dialogan

La edición 2026 contará con la participación de chefs de América Latina y Europa, entre ellos Donato De Santis, Gonzalo Aramburu, Germán Sitz, Christophe Krywonis, Pía Salazar, Tássia Magalhães, Iñaki López de Viñaspre, Jimena Monteverde, Ana Laura Ponce, Pedro Chavarría, Fran Rosat y James Berckemeyer, entre otros.

El encuentro se presenta como un espacio de diálogo entre cocinas, técnicas y culturas, con un ingrediente común que funciona como punto de partida para narrar identidades gastronómicas.

El tomate fue protagonista de un convocante festival en Mendoza donde mostró todas sus caras. - Foto: Gentileza Casa Vigil El tomate fue protagonista de un convocante festival en Mendoza donde mostró todas sus caras. - Foto: Gentileza Casa Vigil

El tomate como identidad y ritual

El festival propone volver a mirar un alimento cotidiano para visibilizar todo lo que hay detrás: la tierra, el productor, el tiempo y las decisiones que intervienen en cada etapa de la cadena alimentaria.

Como parte de esa mirada, Del Tomate incorporará un ritual comunitario de producción de salsa, en una recuperación de prácticas colectivas ligadas a la conservación de alimentos. El cierre será una celebración abierta con cocina en vivo, vinos de más de 15 bodegas mendocinas y música.

El secreto para quitarle la acidez a la salsa de tomate. Salsa de tomate

Programación

Jueves 5: clínicas y talleres, almuerzo cóctel y cena en Angélica Cocina Maestra

Viernes 6: visita a productores, almuerzo en Casa Vigil y cena “Oda al Tomate”

Sábado 7: Ritual del Tomate, almuerzo de pastas caseras y cena en República Arístides

Domingo 8: almuerzo en Chipirón y Festival del Tomate en Casa Vigil Bodega

Sedes: Casa Vigil Bodega, Angélica Cocina Maestra, República, Chipirón y espacios productivos

Para más información: Comprar entradas para CUARTA EDICION DEL FESTIVAL DEL TOMATE 2026 EL TOMATE MAS ALLA DE LA MESA