El puré de tomate es considerado un producto básico, que siempre se compra envasado y se usa sin demasiadas variantes. Sin embargo, una antigua receta italiana vuelve a despertar interés y propone una fórmula completamente distinta, tanto en sabor como en textura.

Esta nueva fórmula, demuestra que el tomate puede transformarse en una preparación sofisticada con pocos pasos y algunos secretos clave. La passata italiana, combinada con manteca y un toque justo de azúcar, logra un resultado sorprendente que puede cambiar este acompañamiento a las pastas.

La passata italiana es una preparación artesanal a base de tomates maduros, frescos y de estación, que se caracteriza por su textura fina, homogénea y su sabor intenso.

Esta receta de la salsa de tomate,recupera el valor de la cocina casera.

A diferencia del puré de tomate industrial, no contiene conservantes, espesantes ni aditivos, y se elabora mediante un proceso simple que respeta al máximo el fruto original.

En Italia, esta receta suele prepararse en familia durante el verano, cuando los tomates alcanzan su punto óptimo de dulzura y acidez.

Cómo se realiza la passata

El proceso comienza con tomates bien lavados, a los que se les retira el cabito y se los hierve brevemente para ablandar la pulpa.

a los que se les y se los para ablandar la Luego se los pasa por un pasapuré o colador fino, separando pieles y semillas, y obteniendo una salsa lisa y natural. Este paso es clave, ya que es lo que diferencia a la passata de otras preparaciones más rústicas. El resultado es un puré de tomate liviano, brillante y sin grumos.

Otro punto distintivo es la cocción posterior

La passata se cocina a fuego bajo durante más tiempo, permitiendo que el agua se evapore lentamente y que los sabores se concentren sin perder frescura.

durante más tiempo, permitiendo que el y que los sabores se concentren sin perder frescura. En este momento se agrega una pizca de azúcar, no para endulzar, sino para equilibrar la acidez natural del tomate. Este detalle, muy utilizado en la cocina italiana, realza el sabor y hace que la salsa resulte más amable al paladar, sin perder autenticidad.

El secreto que la transforma: manteca para un sabor único

El verdadero giro innovador de esta fórmula aparece al final de la preparación . Una vez que la passata está lista y fuera del fuego, se incorpora una pequeña cantidad de manteca fría.

. Una vez que la passata está lista y se incorpora una pequeña cantidad de Este paso, que puede parecer poco habitual en un puré de tomate, es uno de los secretos mejor guardados de la cocina italiana clásica. La manteca aporta cremosidad, brillo y una textura sedosa que envuelve el sabor del tomate sin opacarlo.

La combinación de manteca con la acidez equilibrada previamente con azúcar genera una salsa profunda y muy elegante.

No es una salsa pesada, sino una preparación suave, ideal para pastas, lasañas, pizzas caseras o incluso como base para guisos y estofados.

En esta preparación, la manteca actúa como un emulsionante natural, integrando los sabores y dejando una sensación aterciopelada en boca.

La passata italiana, con su preparación artesanal y su nuevo giro con manteca, redefine por completo el concepto de puré de tomate. Más sabrosa, más suave y más natural, esta receta demuestra que este pequeño cambio logra un gran resultado.