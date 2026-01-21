Torta fácil de durazno, riquísima y sin amasar

Colocá los huevos en un bowl y batilos junto con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y apenas espumosa.

Sumá el aceite y la leche, mezclando bien para integrar todos los líquidos.

Agregá la esencia de vainilla y, si te gusta, un poco de ralladura de limón para aromatizar.

Incorporá la harina leudante de a poco, mezclando con cuchara o espátula hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.

Volcá la mezcla en una tortera enmantecada y enharinada, distribuyéndola de manera pareja.

Cortá los duraznos en gajos y acomodalos sobre la superficie, presionando apenas para que se integren a la masa.