La relación entre el mes de nacimiento y distintos rasgos de las personas despierta curiosidad desde hace décadas. En los últimos años, la psicología y la neurociencia comenzaron a estudiar este vínculo desde una perspectiva más rigurosa, analizando cómo factores ambientales tempranos (como la luz solar y los ritmos biológicos) podrían influir en el desarrollo cognitivo a largo plazo.

Es importante aclarar que muchos de estos estudios fueron realizados en Europa y en países del hemisferio norte , por lo que, al trasladar los resultados a países como Argentina, es necesario invertir las estaciones del año .

Aun así, los patrones observados resultan interesantes desde el punto de vista científico.

Durante la gestación y los primeros meses de vida, el cerebro atraviesa etapas clave de formación.

Investigaciones en neurociencia indican que factores como la exposición a la luz solar , la producción de vitamina D y la regulación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina pueden variar según la estación del año.

Las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones (1)

Un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt observó que la época del nacimiento puede dejar una huella duradera en el reloj biológico, influyendo en variables como la atención, la motivación y la regulación emocional, todas relevantes para el desempeño educativo a largo plazo.

Qué meses aparecen con mayor frecuencia en los estudios

Un trabajo presentado en el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP), dirigido por la profesora Xenia Gonda, detectó que las personas nacidas en primavera del hemisferio norte tendían a mostrar rasgos asociados a mayor energía, optimismo y apertura social, conocidos como temperamento hipertímico.

En Argentina y el hemisferio sur, esos meses equivalen a:

Septiembre, octubre y noviembre

Estos rasgos no garantizan un mayor nivel educativo, pero sí pueden facilitar la persistencia, la participación activa en contextos de aprendizaje y la adaptación a trayectorias académicas prolongadas.

Tendencias estacionales del hemisferio sur

Según la equivalencia estacional, los patrones quedarían así:

Septiembre a noviembre (primavera en Argentina): mayor energía, sociabilidad y motivación.

Diciembre a febrero (verano): mayor variabilidad emocional y picos de entusiasmo.

Marzo a mayo (otoño): perfiles más equilibrados y estables.

Junio a agosto (invierno): tendencias más pragmáticas y reservadas.

La psicología subraya que estas asociaciones son estadísticas, no determinantes individuales.

¿El mes de nacimiento define el nivel educativo?

El nivel educativo depende principalmente de factores como el acceso a la educación, el acompañamiento familiar, el contexto socioeconómico, la cultura y las oportunidades disponibles.

El mes de nacimiento puede aportar una predisposición biológica leve, pero jamás reemplaza el peso del entorno ni del esfuerzo personal.

Personas nacidas en cualquier mes pueden alcanzar altos niveles educativos si cuentan con las condiciones adecuadas.