Durante el verano: ¿conviene ducharse por la mañana o por la noche?

Cuando el verano se vuelve intenso, una ducha parece la solución inmediata para refrescarnos. Sin embargo, no siempre generan el mismo efecto ni cumplen el mismo objetivo. Algunas personas no pueden empezar el día sin pasar por la ducha, pero otras sienten que ducharse por la noche les permite descansar mejor. Esta elección, tiene un impacto importante en el organismo.

La temperatura corporal, la transpiración, la acumulación de bacterias en la piel y hasta la calidad del sueño se ven influenciadas por el momento en que nos duchamos. En verano, cuando el cuerpo trabaja más para regular el calor interno, elegir bien cuándo bañarse puede marcar la diferencia entre sentirse agotado o liviano. Por eso, cada opción tiene ventajas específicas que vale la pena conocer antes de decidir.

Durante el verano, tiene un efecto inmediato sobre el nivel de energía y la sensación de frescura.

Al despertar, el cuerpo suele estar levemente deshidratado y con una temperatura interna más elevada debido al descanso nocturno y a la falta de movimiento.

Sin embargo, su desventaja principal es que el cuerpo vuelve a sudar pocas horas después, sobre todo si la exposición al calor es intensa.

Ducharse por la noche en verano: descanso profundo y regulación térmica

La ducha nocturna se posiciona como una de las más recomendadas durante el verano, especialmente cuando el calor dificulta el descanso. A lo largo del día, el cuerpo acumula sudor, polvo, bacterias y restos de contaminación ambiental que quedan adheridos a la piel.

Ducharse por la noche elimina toda esa carga y deja la piel limpia justo antes de acostarse, lo que reduce la proliferación bacteriana durante el sueño.

Desde la perspectiva del descanso, la ducha nocturna cumple una función clave: ayuda a bajar la temperatura corporal antes de dormir.

Desde la perspectiva del descanso, la ducha nocturna cumple una función clave: ayuda a bajar la temperatura corporal antes de dormir. Cuando salimos de la ducha, el cuerpo inicia un proceso natural de enfriamiento que envía señales al cerebro de que es momento de descansar. Este mecanismo favorece la conciliación del sueño y mejora su calidad, algo fundamental en noches calurosas donde conciliar el descanso suele ser más difícil.

Además, ducharse por la noche evita que el sudor del día se transfiera a las sábanas, colchón y almohadas, reduciendo los malos olores y la sensación de incomodidad al dormir.

Para personas con piel sensible o tendencia al acné corporal, este hábito también resulta beneficioso, ya que impide que las bacterias permanezcan en contacto con la piel durante horas.

Entonces, ¿qué es mejor para el cuerpo en verano?

Si bien ambas opciones tienen beneficios claros, el sitio Sleep Foundation coincide en que, durante el verano, la ducha nocturna resulta más favorable para el cuerpo. Su capacidad para reducir la temperatura corporal, mejorar el descanso y eliminar la acumulación de sudor del día la convierte en la opción más completa.

Sin embargo, esto no significa que la ducha matinal deba descartarse. En muchos casos, una ducha corta por la mañana y una más relajante por la noche puede ser la combinación ideal para atravesar las olas de calor.

En verano, ducharse no es solo una cuestión de higiene, sino una herramienta para regular el cuerpo. La ducha matinal aporta energía y frescura inicial, mientras que la nocturna favorece el descanso y el equilibrio térmico.