Adiós al velador tradicional: la nueva solución de iluminación que gana espacio en los dormitorios

Durante d\u00e9cadas, el velador cl\u00e1sico fue un elemento fijo al lado de la cama. Hoy, en proyectos de decoraci\u00f3n contempor\u00e1nea, ese mueble empez\u00f3 a quedar en discusi\u00f3n por un motivo concreto: ocupa superficie \u00fatil y condiciona la circulaci\u00f3n. En dormitorios actuales, sobre todo en metros reducidos, liberar la mesa de noche permite una lectura m\u00e1s limpia del ambiente y favorece un descanso visual que suma confort. La tendencia surge con fuerza desde la arquitectura residencial, donde se prioriza el uso eficiente del espacio vertical. En lugar de apoyar objetos, se integran soluciones empotradas o suspendidas que cumplen la misma funci\u00f3n sin invadir. Este cambio no responde solo a una cuesti\u00f3n est\u00e9tica, sino a una l\u00f3gica funcional que busca orden, continuidad visual y mayor flexibilidad en el uso del dormitorio. Iluminaci\u00f3n integrada que redefine el dormitorio Las propuestas que reemplazan al velador se apoyan en luminarias murales, apliques direccionables o sistemas lineales ocultos. Estas opciones permiten regular la intensidad, orientar el haz de luz y mantener despejada la superficie lateral de la cama. Adem\u00e1s, al estar fijadas a la pared o al respaldo, aportan seguridad, evitan golpes nocturnos y simplifican la limpieza cotidiana del ambiente. Desde el dise\u00f1o de interiores, se destaca tambi\u00e9n el impacto visual: una pared con luz integrada genera profundidad, suma car\u00e1cter y puede funcionar como recurso decorativo en s\u00ed mismo. En dormitorios chicos, esta decisi\u00f3n logra que el espacio se perciba m\u00e1s amplio, ordenado y coherente. No se trata de sumar tecnolog\u00eda, sino de usarla con criterio para mejorar la experiencia diaria. Otro punto clave es la personalizaci\u00f3n. A diferencia del velador est\u00e1ndar, estas soluciones permiten elegir altura, temperatura de luz y ubicaci\u00f3n exacta seg\u00fan el uso real del dormitorio. Para leer, descansar o crear clima, la iluminaci\u00f3n deja de ser un objeto aislado y pasa a formar parte del proyecto integral del ambiente, alineado con las nuevas formas de habitar.