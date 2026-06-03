Los arquitectos coinciden: el color del techo influye más de lo que parece en la iluminación

Cuando las personas piensan en mejorar la iluminación de una vivienda, suelen concentrarse en lámparas, ventanas o colores de paredes. Sin embargo, expertos en arquitectura aseguran que existe un elemento que muchas veces pasa desapercibido y que tiene un impacto enorme sobre la luminosidad de los ambientes: el techo.

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Según especialistas en decoración y diseño de interiores, el color elegido para el techo puede modificar la forma en que la luz natural y artificial se distribuye dentro del hogar , afectando incluso la sensación de amplitud, confort y calidez de cada espacio.

El techo actúa como una gran superficie reflectante. La luz que ingresa por puertas o ventanas no solo ilumina directamente una habitación, sino que también rebota sobre paredes, pisos y techos.

Por ese motivo, los colores claros reflejan una mayor cantidad de luz, mientras que los tonos oscuros absorben parte de ella.

Los especialistas en arquitectura explican que un techo blanco puede reflejar hasta un 80% de la luz que recibe, mientras que colores oscuros reducen significativamente ese efecto.

Por eso, dos habitaciones idénticas pueden verse completamente diferentes únicamente por el color del techo.

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Los colores que más recomiendan los arquitectos

Dentro de las tendencias de decoración, el blanco sigue siendo el color más utilizado para techos debido a su capacidad para maximizar la iluminación.

Sin embargo, también ganan terreno los tonos marfil, beige suave, gris claro y blanco cálido, ya que aportan luminosidad sin generar una sensación excesivamente fría.

En ambientes pequeños, los expertos en hogar recomiendan especialmente los colores claros porque ayudan a ampliar visualmente los espacios.

Cuándo conviene usar techos oscuros

Aunque absorben más luz, los techos oscuros pueden funcionar muy bien en ambientes amplios o con grandes ventanales.

Los diseñadores destacan que aportan sofisticación y ayudan a crear espacios más íntimos y acogedores.

La clave está en equilibrarlos con una correcta iluminación artificial y paredes más claras.

Un detalle que puede cambiar toda la casa

Los especialistas en arquitectura coinciden en que el techo es una de las superficies más influyentes dentro de cualquier ambiente. Elegir correctamente su color puede mejorar la iluminación, potenciar la sensación de amplitud y transformar completamente la percepción del espacio.

Muchas veces, renovar un ambiente no requiere una reforma costosa. A veces, basta con mirar hacia arriba y replantear el color del techo.