Si tenés una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Reciclar en casa es una forma inteligente de ahorrar, organizar y extender la vida útil de los objetos cotidianos. En ese camino, las toallas y toallones viejos o rotos suelen ser uno de los primeros textiles en descartarse.
Con hilos, tijera y pocos materias, vas a poder reciclar las toallas que tenés en casa para convertirlas en un objeto útil.
Reciclar en casa es una forma inteligente de ahorrar, organizar y extender la vida útil de los objetos cotidianos. En ese camino, las toallas y toallones viejos o rotos suelen ser uno de los primeros textiles en descartarse.
Sin embargo, antes de descartarlos o de dejarlos eternamente en el placard, conviene saber que su material grueso y absorbente los convierte en un recurso ideal para un uso poco pensado, pero muy práctico: protectores para electrodomésticos guardados.
Licuadoras, ventiladores, batidoras, herramientas eléctricas o pequeños aparatos de uso ocasional pueden conservarse en mejores condiciones si se los protege correctamente del polvo, la humedad y los golpes leves.
En muchos hogares argentinos, estos electrodomésticos pasan largos períodos guardados en alacenas, depósitos, placares o bauleras. El polvo se acumula, los cables se enredan y, con el tiempo, el deterioro es inevitable.
Reutilizar toallas viejas como fundas protectoras es una solución económica, reutilizable y adaptable a distintos tamaños, sin necesidad de conocimientos avanzados de costura.
El tejido de rizo de las toallas tiene varias ventajas. Es resistente, amortigua pequeños golpes, absorbe humedad ambiental y permite la circulación del aire, evitando la condensación que suele aparecer con bolsas plásticas.
Además, es un material que casi siempre está disponible en casa, incluso cuando ya no sirve para el uso original. Convertirlas en fundas o sobres protectores ayuda a mantener los electrodomésticos limpios, ordenados y listos para usar, sin gastar dinero en fundas comerciales.
Para realizar este reciclaje, se necesitan pocos elementos:
Antes de empezar, es importante lavar bien la toalla, secarla por completo y eliminar partes muy dañadas o deshilachadas.
El protector se coloca directamente sobre el electrodoméstico limpio y seco antes de guardarlo. Es ideal para:
Cada tanto, se recomienda lavar la funda para eliminar el polvo acumulado y evitar que la humedad quede atrapada.