Si tenés una cortina de baño vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un maravilloso y útil objeto

Con creatividad y pocos materiales, es posible mejorar la organización del hogar a partir del reciclaje de la cortina que lleva tiempo guardada en el fondo del placard.

En muchos hogares argentinos, la cortina del baño suele tener fecha de vencimiento. El paso del tiempo, la humedad constante o un simple cambio de estilo hacen que termine guardada en un placard o, directamente, descartada. Sin embargo, ese material resistente al agua puede convertirse en un objeto funcional y duradero.

Si se lo reutiliza de manera creativa, con pocos pasos y sin gastar dinero, una cortina de baño vieja puede transformarse en un organizador colgante ideal para los juguetes del baño.

organizador de baño Este tipo de reciclaje no solo ayuda a reducir residuos, sino que también aporta orden a un espacio que suele desbordarse de patitos, vasitos, muñecos y accesorios que terminan acumulando agua y humedad. La clave está en aprovechar la impermeabilidad del material y adaptarlo a una nueva función cotidiana.

Es que las cortinas de baño están fabricadas, en su mayoría, con plástico grueso o telas impermeables. Eso las convierte en un material perfecto para el contacto permanente con el agua, ya que no se pudren, se secan rápido y son fáciles de limpiar. Además, su tamaño permite obtener varios recortes sin necesidad de unir piezas, lo que simplifica el trabajo.

Materiales necesarios Cortina de baño vieja, limpia y seca

Tijera

Regla o cinta métrica

Marcador indeleble

Perforadora, clavo caliente o punzón

Ganchos plásticos o metálicos

Varilla de ducha, barral o barra existente

Opcional: hilo y aguja o cinta doble contacto resistente Paso a paso: cómo transformar la cortina en un organizador colgante Antes de comenzar, lavá la cortina con agua y jabón neutro. Si tiene restos de sarro o jabón, dejala en remojo con vinagre blanco. Enjuagala bien y dejala secar por completo. Extendé la cortina sobre una superficie plana. Definí el tamaño del organizador según el espacio disponible en tu baño. Un rectángulo de aproximadamente 60 por 80 centímetros suele ser suficiente. Marcá y cortá la base principal. Con el material sobrante, cortá rectángulos más chicos que funcionarán como bolsillos. Podés hacerlos todos del mismo tamaño o combinarlos. Lo ideal es que tengan al menos 15 centímetros de profundidad para que los juguetes no se caigan. Ubicá los bolsillos sobre la base principal y marcá su posición. Podés fijarlos con costura simple en los laterales y la base o usar cinta doble contacto resistente al agua. Dejá la parte superior abierta para introducir los juguetes. En la parte superior del organizador, realizá perforaciones alineadas. Usá una perforadora o un clavo calentado con cuidado. Estas perforaciones permitirán pasar los ganchos. Insertá ganchos plásticos o metálicos en los orificios. Asegurate de que sean resistentes al peso y a la humedad. Colgá el organizador en la varilla de la ducha, en un barral o incluso en la pared del baño si cuenta con un soporte. Distribuí los juguetes dentro de los bolsillos, separando los más chicos de los más grandes. La ventaja de este sistema es que el agua escurre fácilmente, lo que permite que los juguetes se sequen entre baños y evita malos olores. Cómo mantenerlo limpio Enjuagalo una vez por semana con agua caliente

Podés limpiarlo con una esponja y jabón neutro

Si se acumula humedad, retiralo y dejalo secar al aire

Al estar hecho con material impermeable, su mantenimiento es mínimo