No tires los maples de huevo: 5 formas útiles de reutilizarlos en casa

En muchos hogares, los maples de huevo terminan en la basura sin pensarlo dos veces. Sin embargo, este envase de cartón es uno de los residuos más versátiles para el reciclaje doméstico y puede tener múltiples usos prácticos.

Reciclaje: guardá las tapas de ollas viejas y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Si tenés cajas de celulares viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Gracias a su forma, resistencia y material biodegradable, los maples se adaptan fácilmente a distintas tareas del hogar . Con un simple truco , pueden transformarse en soluciones útiles sin gastar dinero.

Además de reducir residuos, reutilizarlos ayuda a mejorar la organización diaria y fomenta hábitos más sustentables dentro de casa.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Cortados por secciones, los maples funcionan como separadores ideales para tornillos, botones, bijouterie o cables. Este truco de organización es rápido y efectivo.

2. Semilleros para plantas

Cada hueco es perfecto para germinar semillas. Solo necesitás tierra y un poco de agua. Es una opción clásica de reciclaje que funciona muy bien en balcones y jardines.

image Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

3. Protector para objetos frágiles

Los maples amortiguan golpes y sirven para guardar adornos, luces o elementos delicados. En el hogar, reemplazan plásticos y papeles innecesarios.

4. Base para limpiar o pintar

Usalos como superficie descartable para apoyar brochas, mezclar pintura o limpiar pinceles. Este truco evita ensuciar la mesa y se tira sin culpa.

5. Encendedor para la parrilla o estufa

Rellenos con papel o cartón, los maples son excelentes iniciadores de fuego. Una alternativa de reciclaje útil para el invierno.

image Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Por qué conviene reutilizarlos

Aprovechar los maples de huevo no solo reduce basura, también aporta soluciones simples para el hogar. Son livianos, fáciles de cortar y no ocupan espacio.

Este tipo de truco cotidiano demuestra que muchos objetos descartables pueden tener una segunda vida si se los mira con creatividad.