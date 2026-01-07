7 de enero de 2026 - 08:59

No tires los maples de huevo: 5 formas útiles de reutilizarlos en casa

Un truco de reciclaje convierte los maples de huevo en aliados del hogar para organizar, proteger y crear sin gastar de más.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Por Ignacio Alvarado

Gracias a su forma, resistencia y material biodegradable, los maples se adaptan fácilmente a distintas tareas del hogar. Con un simple truco, pueden transformarse en soluciones útiles sin gastar dinero.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Además de reducir residuos, reutilizarlos ayuda a mejorar la organización diaria y fomenta hábitos más sustentables dentro de casa.

Cinco formas prácticas de reutilizar los maples de huevo

1. Organizador de cajones

Cortados por secciones, los maples funcionan como separadores ideales para tornillos, botones, bijouterie o cables. Este truco de organización es rápido y efectivo.

2. Semilleros para plantas

Cada hueco es perfecto para germinar semillas. Solo necesitás tierra y un poco de agua. Es una opción clásica de reciclaje que funciona muy bien en balcones y jardines.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones pr&aacute;cticas para el hogar.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

3. Protector para objetos frágiles

Los maples amortiguan golpes y sirven para guardar adornos, luces o elementos delicados. En el hogar, reemplazan plásticos y papeles innecesarios.

4. Base para limpiar o pintar

Usalos como superficie descartable para apoyar brochas, mezclar pintura o limpiar pinceles. Este truco evita ensuciar la mesa y se tira sin culpa.

5. Encendedor para la parrilla o estufa

Rellenos con papel o cartón, los maples son excelentes iniciadores de fuego. Una alternativa de reciclaje útil para el invierno.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones pr&aacute;cticas para el hogar.

Un truco de reciclaje transforma maples de huevo en soluciones prácticas para el hogar.

Por qué conviene reutilizarlos

Aprovechar los maples de huevo no solo reduce basura, también aporta soluciones simples para el hogar. Son livianos, fáciles de cortar y no ocupan espacio.

Este tipo de truco cotidiano demuestra que muchos objetos descartables pueden tener una segunda vida si se los mira con creatividad.

