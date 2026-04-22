El burlete viejo de puertas no lo tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo

Hay objetos que parecen terminados apenas se despegan de su lugar original. Con un burlete viejo de puerta , pasa exactamente eso y no se piensa en el reciclaje : se reseca un poco, deja de cerrar bien, lo cambian y termina doblado en una caja “por si sirve”.

Estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos desarrollaron una poderosa ventaja

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos aprendieron una valiosa lección

Lo curioso es que, incluso cuando ya no funciona para aislar aire o ruido, todavía conserva algo muy valioso: amortigua, se adapta y genera fricción .

Y ahí está la pista que cambia todo. Porque esa combinación, que en una puerta ya no alcanza, en otro lugar de la casa puede volverse perfecta.

Sobre todo en uno donde el problema no es el frío ni el polvo, sino algo mucho más cotidiano: prendas que resbalan, perchas que no ayudan y un placard que nunca queda prolijo del todo .

La mayoría de los burletes están hechos de espuma, goma o materiales blandos con una virtud muy concreta: agarran sin rayar . En una abertura eso se desgasta con el tiempo, pero en una superficie fija y de poco roce todavía puede rendir muchísimo.

Por eso no conviene pensar en él como “descarte”, sino como una tira lista para resolver otro problema. En este caso, uno muy común: esas prendas livianas o de tela suave que no se quedan quietas en la percha.

Musculosas, blusas, camisas amplias, vestidos lenceros, tops de seda, prendas de satén o incluso remeras anchas suelen terminar medio caídas o directamente en el suelo.

Ahí aparece la mejor reutilización: convertir el burlete en una banda antideslizante para perchas. Es un cambio chico, sí, pero con una consecuencia muy concreta: el placard deja de pelearte todo el tiempo.

El detalle que mejora las perchas y evita uno de los errores más comunes del placard

Muchas veces el problema no es la ropa. Es la superficie de la percha. Si es muy lisa, apenas una tela tiene caída o peso desigual, se desliza.

Y cuanto más seguido pasa, más desorden se acumula: prendas torcidas, breteles estirados, pilas improvisadas sobre una silla y esa sensación de que nada queda bien acomodado.

El burlete viejo de puertas no lo tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarlo (2)

Un error bastante común es tratar de resolverlo con nudos, ganchitos o dobleces raros. Eso a veces salva una prenda por un rato, pero no corrige el problema de base. En cambio, una tira fina de burlete pegada en los extremos de la percha genera ese freno justo que faltaba.

Lo mejor de esta idea es que no arruina la estética. Si se hace prolijo, el resultado casi no se nota, pero sí se siente. Y eso hace que valga la pena: no parece una manualidad improvisada, sino una mejora real sobre algo que usás todos los días.

Qué necesitás y cómo convertirlo en perchas antideslizantes

Antes de arrancar, conviene elegir bien qué partes del burlete sirven. Lo ideal es usar tramos que todavía estén enteros, limpios y con algo de elasticidad. Si están demasiado cuarteados o pegajosos, no vale la pena insistir.

Materiales necesarios

Burlete viejo en buen estado

en buen estado Perchas lisas de plástico, madera o metal forrado

lisas de plástico, madera o metal forrado Tijera o cúter

o cúter Regla

Alcohol o paño húmedo para limpiar

o paño húmedo para limpiar Pegamento fuerte o cinta doble faz resistente, solo si el burlete ya no conserva adhesivo

o cinta doble faz resistente, solo si el burlete ya no conserva adhesivo Lápiz o marcador fino, opcional

Paso a paso

1. Limpiá bien las perchas.

Parece un detalle menor, pero no lo es. Si la superficie tiene polvo o perfume, el burlete se despega mucho más rápido.

2. Medí dónde realmente hace falta el agarre.

No necesitás cubrir toda la percha. En general, alcanza con colocar tiras en los dos hombros, justo donde la ropa suele resbalar.

3. Cortá el burlete en segmentos parejos.

Lo más prolijo suele ser usar piezas cortas, de unos 8 a 12 centímetros, según el tamaño de la percha. Si hacés tiras muy largas, se ve más tosco; si son demasiado cortas, pierden efecto.

4. Probá la posición antes de pegar.

Apoyá los recortes sobre la percha y mirá cómo quedan. Si están demasiado al borde, pueden despegarse con el uso. Si van muy al centro, no frenan bien la caída de la prenda.

5. Pegalos con firmeza.

Si el burlete todavía tiene adhesivo, presioná bien unos segundos. Si no, usá una línea fina de pegamento fuerte o doble faz resistente. No hace falta exagerar: demasiada cola también arruina el acabado.

6. Dejá secar antes de usar.

Este paso cambia mucho el resultado. Si colgás ropa enseguida, el peso mueve la tira y queda desalineada.

7. Probá primero con las prendas más problemáticas.

Blusas, vestidos, tops de bretel o telas suaves. Ahí es donde se nota enseguida si el sistema funciona.