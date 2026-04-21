No tires las viejas medallas, tenés un tesoro en casa: dos formas prácticas de reutilizarlas

Las medallas viejas suelen quedar en cajas, cajones o latas junto con recuerdos que nadie quiere tirar, pero que tampoco encuentra cómo usar en la casa . Y ahí aparece un problema bastante común: ocupan poco, sí, pero también quedan completamente fuera de la vista . Con el tiempo dejan de ser recuerdo y pasan a ser simple acumulación.

La mochila vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la idea práctica que pocos conocen

Los dados sueltos o "huérfanos" no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Sin embargo, hay algo en ellas que otros objetos no tienen: ya vienen con metal trabajado, relieve, tamaño cómodo y una perforación o cinta que facilita muchísimo reutilizarlas.

La clave está en no arruinarlas con una idea floja. Porque si la intervención es mala, el resultado parece una manualidad improvisada.

Pero si se aprovecha bien lo que ya tienen, esas medallas pueden transformarse en dos cosas concretas que sí sirven todos los días y, además, quedan mejor de lo que uno imaginaría.

Antes de elegir el proyecto, hay que revisar una cosa importante: no todas las medallas conviene tratarlas igual . Las más sentimentales o únicas conviene reutilizarlas con sistemas reversibles , sin agujerearlas ni limarlas.

En cambio, las repetidas, las escolares, las promocionales o las que no tengan tanto valor emocional pueden intervenirse más.

También suma mirar tres detalles concretos:

si todavía conservan la argolla o el agujero para pasar cinta,

para pasar cinta, si el metal tiene buen peso ,

, y si el frente tiene un diseño que realmente da ganas de ver.

Otro error común es querer usar muchas juntas. No hace falta. En estos reciclajes, menos suele quedar mejor. Con dos, tres o cuatro medallas lindas ya alcanza para cambiar un rincón.

Idea 1: convertí las medallas en tiradores decorativos para cajas o cajones chicos

Esta es una de las reutilizaciones más interesantes porque mezcla orden, memoria y diseño.

Las medallas funcionan muy bien como frente visual de un tirador, especialmente en cajas de recuerdos, costureros, cajones de escritorio, mini cómodas o cajas de té. Y hay una razón concreta: su tamaño ya tiene protagonismo, pero no tanto como para verse exagerado.

Lo que mejor queda no es atornillar la medalla sola, sino usarla con una presilla de cuero, cuerina o cinta gruesa. Ahí aparece un detalle más cálido y el conjunto deja de verse duro o escolar.

Materiales necesarios

1 o 2 medallas en buen estado

tira de cuero, cuerina o cinta resistente

tornillos cortos o remaches

arandelas pequeñas

regla

lápiz

destornillador o taladro fino

caja, cajón o mini mueble donde se vaya a colocar

Paso a paso

Limpiá bien la medalla Pasale un paño seco y, si hace falta, uno apenas húmedo. No conviene empaparla ni pulirla de más si querés conservar su pátina.

Probá la combinación con la tira Pasá el cuero o la cinta por la argolla o el agujero de la medalla. Antes de fijar nada, sostenelo sobre la caja para ver si el largo del tirador resulta cómodo.

Marcá el punto exacto donde va el tirador Este paso cambia mucho el resultado. Si queda corrido, se nota enseguida. En cajones chicos, lo más prolijo suele ser colocarlo centrado.

Fijá la tira al frente de la caja o cajón Puede ir con remaches, tornillos cortos o incluso una fijación interna si el mueble lo permite. La medalla debe quedar colgando o apoyada de frente, visible, pero sin moverse demasiado.

Probá el agarre varias veces Abrí y cerrá el cajón. Tiene que sentirse firme. Si la tira quedó muy larga, el tirador baila. Si quedó muy corta, pierde comodidad.

No tires las viejas medallas, tenés un tesoro en casa las 2 ideas útiles que le dan valor (1)

Lo mejor de esta idea es que la medalla no queda escondida ni pegada porque sí: pasa a cumplir una función concreta. Y eso le da valor real.

Idea 2: usalas como imanes con presencia para notas, fotos o listas importantes

La segunda idea es más simple, pero muy útil. Y además tiene una ventaja clave: puede hacerse de forma casi reversible, ideal para medallas que no querés intervenir demasiado.

Como muchas ya tienen peso y relieve, funcionan mucho mejor que esos imanes chatos que apenas se pueden agarrar con los dedos.

Sirven perfecto para heladera, pizarra metálica, lateral de archivador o mueble de chapa, y ayudan a ordenar listas de compras, recordatorios, turnos, recetas o fotos.

Materiales necesarios

medallas en buen estado

imanes adhesivos o discos imantados

pegamento fuerte, si el imán no es autoadhesivo

alcohol o paño húmedo

base de fieltro fina o adhesivo removible, opcional

Paso a paso

Elegí medallas de tamaño medio Las muy grandes pueden resultar pesadas para un imán común. Las medianas suelen ser las que mejor rinden.

Limpiá la parte trasera Sacá polvo o grasa. Si la superficie está sucia, el imán después se despega más fácil.

Pegá el disco imantado atrás Si querés cuidar la pieza, podés intercalar una base mínima de fieltro o un adhesivo removible antes del imán. Eso ayuda si más adelante querés retirarlo.

Dejá secar bien Acá no conviene apurarse. Si lo colgás enseguida, se mueve y puede despegarse.

Usalos con una lógica real No los pongas solo como adorno. Uno puede sostener la lista del súper, otro una nota del colegio, otro una foto o un turno médico. Ahí es donde el proyecto tiene sentido.

No tires las viejas medallas, tenés un tesoro en casa las 2 ideas útiles que le dan valor (3)

Esta idea funciona muy bien porque convierte la medalla en algo visible y cotidiano, sin perder del todo su carácter de recuerdo.