Los Balcanes esconden un tesoro con 598 monedas de oro y objetos de lujo valuados en más de 330 mil dólares

El botín, que incluye 598 monedas y objetos personales de lujo, habría sido ocultado durante las guerras o deportaciones masivas de principios del siglo XX.

Dos senderistas descubrieron un tesoro valuado en más de 330.000 dólares mientras caminaban por las montañas Krkonoše, en la República Checa. El hallazgo, oculto dentro de una lata de aluminio y una caja de hierro, consiste en siete kilos de oro y plata con un probable origen en Bosnia o Serbia.

El descubrimiento se produjo cuando los caminantes notaron un recipiente metálico que sobresalía de un antiguo muro de piedra. Al abrirlo, encontraron 598 monedas de oro perfectamente apiladas en once fardos y protegidas por una tela oscura. A pocos metros, una segunda caja de hierro guardaba objetos personales de alto valor, como 16 pitilleras, 10 pulseras, un bolso de malla de plata, peines y cadenas.

image Un botín acumulado a lo largo de un siglo Los expertos del Museo de Bohemia Oriental determinaron que las monedas encontradas dentro de la lata datan del periodo comprendido entre 1808 y 1915. Este amplio rango temporal sugiere que la colección no fue reunida en un solo momento, sino que fue una reserva familiar o personal construida durante décadas. Las piezas incluyen divisas del Imperio Austrohúngaro, sistemas monetarios que circularon activamente hasta la década de 1930 en Europa Central.

El origen del tesoro se sitúa en los actuales territorios de Bosnia y Herzegovina o Serbia. Aunque el motivo exacto de su entierro sigue siendo una incógnita, los historiadores manejan teorías vinculadas a los periodos de inestabilidad en la región. El inicio de las guerras mundiales, las deportaciones de poblaciones checas y judías, o la posterior expulsión de alemanes tras el conflicto, son los escenarios más probables para que alguien decidiera ocultar sus ahorros bajo tierra.

image Por qué este tesoro es tan valioso Miroslav Novak, especialista del museo, señala que el valor de este hallazgo no residía en su poder de compra nominal en aquel entonces, sino en el metal noble como refugio de valor en tiempos de crisis. Los dueños originales probablemente ocultaron las piezas con la esperanza de regresar por ellas, algo que finalmente nunca sucedió.

Actualmente, el tesoro está bajo custodia estatal para su limpieza y catalogación. Se espera que la colección sea exhibida al público próximamente, mientras que los senderistas que realizaron el descubrimiento recibirán una recompensa equivalente al diez por ciento del valor total del hallazgo, según lo establecido por las leyes locales para este tipo de recuperaciones fortuitas.