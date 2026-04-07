No guardes los cubiertos de plata heredados: por qué hoy son un tesoro en la cocina y conviene venderlos

Datos de la plataforma de reventa Tradera confirman que el precio de los objetos de plata subió un 100% en dos años debido a la falta de stock de diseños clásicos.

Muchos hogares guardan cubiertos, jarras y platos de plata que solo acumulan polvo en las vitrinas. Lo que antes se consideraba un recuerdo antiguo, hoy es una oportunidad financiera real. El valor de estos objetos se duplicó en apenas dos años, impulsado por una fuerte demanda de coleccionistas y jóvenes.

La tendencia marca un cambio profundo en la forma en que percibimos los objetos heredados. Mientras que hasta hace poco se veían como piezas difíciles de mantener o simplemente anticuadas, ahora se consideran bienes de "lujo sustentable" con una salida laboral inmediata.

El salto histórico en el precio de la plata usada Datos recientes de la plataforma Tradera revelan que el precio promedio de la plata auténtica se ha duplicado en solo dos años. Cada año se realizan aproximadamente 30.000 subastas de estos objetos, lo que demuestra una demanda estable y creciente por parte de compradores que priorizan la calidad por sobre la producción masiva.

Cubiertos de plata heredados Cubiertos de plata heredados Canva Jennifer Geertsen Bro, ejecutiva de la plataforma, explica que este fenómeno se debe a una combinación del valor del material y las nuevas tendencias de estilo de vida. Muchos de estos diseños clásicos y líneas nórdicas ya no se fabrican, lo que convierte a los juegos completos en piezas raras y sumamente codiciadas en el mercado internacional.

Por qué los jóvenes lideran la compra de piezas clásicas Un dato sorprendente es que el mayor interés proviene de los compradores jóvenes. Ellos ven en la plata antigua una opción de consumo responsable, alejándose de los artículos descartables de las grandes tiendas. Prefieren invertir en diseños atemporales que mantienen su valor y aportan una estética única a los hogares modernos, donde estos cubiertos vuelven a ser funcionales.

Cubiertos de plata heredados Cubiertos de plata heredados Canva Para las familias que tienen piezas guardadas, el consejo de los especialistas es claro: es el mejor momento para vender en años. La escasez de juegos de cubiertos completos o series de diseño bien mantenidas genera una competencia feroz entre los interesados, elevando las ofertas finales mucho más de lo que el dueño original podría esperar. Además del valor económico, vender estos objetos permite liberar espacio y darles una nueva vida en manos de quienes realmente los aprecian. Con las redes sociales impulsando el diseño de interiores de calidad, aquel juego de café que parecía pasado de moda se ha transformado en el objeto de deseo de la temporada.