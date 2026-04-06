Las botellas de detergente no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma maravillosa de reutilizarlas

Las botellas de detergente suelen ir directo a la basura apenas se vacían. Sin embargo, antes de descartarlas conviene mirarlas mejor: tienen plástico firme, asa incorporada y una forma muy útil para convertirse en un objeto nuevo. Entre todas las opciones posibles, hay una que realmente vale la pena porque no queda improvisada ni absurda.

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Transformarlas en un canasto colgante organizador para guardar paños, broches, guantes o cepillos.

La gracia de este reciclaje está en aprovechar lo mejor que la botella ya trae de fábrica. La manija permite colgarla fácil, el cuerpo tiene buena capacidad y el plástico aguanta muy bien el uso diario. Con un buen corte y una terminación prolija, deja de parecer un descarte y pasa a funcionar como un contenedor práctico para el hogar.

Además, es de esos proyectos que sirven de verdad. No queda como adorno raro, sino como una solución concreta para esos objetos que siempre terminan sueltos en el lavadero, sobre la mesada o en el interior de una alacena.

Para que el resultado se vea bien, lo importante no es gastar mucho, sino trabajar prolijo desde el principio.

Materiales necesarios

Una botella de detergente vacía y limpia

Cutter o tijera resistente

Regla

Lápiz o marcador

Lija fina

Pintura en aerosol o acrílica, opcional

Vinilo adhesivo o tela adhesiva, opcional

Cinta al bies, cuerda fina o ribete para bordes

Pegamento fuerte o silicona

Ganchito adhesivo o tornillo para colgar

Si la botella tiene una etiqueta muy marcada o restos de pegamento, conviene retirarlos bien antes de empezar. Eso hace que después la pintura o el forrado queden mucho más lindos.

Paso a paso para convertirla en un canasto colgante organizador

1. Lavá bien la botella

Enjuagala varias veces hasta sacar por completo el detergente y dejala secar. Si queda olor, podés usar agua tibia con bicarbonato.

2. Marcá la forma del canasto

Con un marcador, dibujá una línea de corte dejando la manija intacta. Lo ideal es conservar un lateral más alto y abrir el frente en diagonal o en curva, para que el contenido se vea y se saque con facilidad.

3. Cortá con cuidado

Usá cutter o tijera resistente y seguí la línea marcada. Tratá de que el corte quede limpio. Si hace falta, repasalo después.

4. Lijá los bordes

Este paso cambia mucho el resultado. Alisar los bordes evita que queden ásperos y hace que el organizador se vea más terminado.

5. Mejorá la estética exterior

Podés pintarla en blanco roto, beige, gris topo, verde oliva o negro mate. También podés forrar parte del cuerpo con vinilo adhesivo o tela adhesiva para suavizar el aspecto plástico.

6. Rematá el borde superior

Pegá una cinta al bies, un ribete o una cuerda fina alrededor del borde. Ese detalle es el que hace que no parezca una botella cortada “así nomás”.

7. Colgala en un lugar útil

Aprovechá la manija para apoyarla en un gancho adhesivo o colgarla de un tornillo. Queda muy bien en el lavadero, dentro de la alacena bajo mesada o en una pared lateral de la cocina.

8. Empezá a usarla

Este canasto funciona muy bien para guardar broches, esponjas nuevas, paños, cepillos, guantes de limpieza o bolsitas reutilizables. Todo queda a mano y mucho más ordenado.