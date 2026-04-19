19 de abril de 2026 - 19:30

El maple de huevos no lo tires, tenés un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Estudios acústicos demuestran que estos cartones eliminan el eco de frecuencias agudas y funcionan como una solución económica para mejorar grabaciones caseras.

3 ideas útiles que le dan valor al maple de huevos

3 ideas útiles que le dan valor al maple de huevos

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Por Sofía Serelli

El cartón de pulpa de los maples de huevos es uno de los materiales más versátiles para el hogar. Más allá de las manualidades infantiles, su estructura permite mejorar la acústica de una habitación, organizar cajones o actuar como un semillero biodegradable que aporta carbono al suelo al descomponerse. Es momento de verlos como un recurso valioso.

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Frecuentemente terminan en la basura, pero este material es altamente biodegradable y ofrece un abanico de funciones que van desde lo práctico hasta lo científico. Su estructura compartimentada los convierte en el aliado ideal para maximizar el almacenamiento en espacios pequeños, como costureros, cajas de herramientas o joyeros caseros.

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El mito de la acústica y el control del eco

Existe un debate recurrente sobre si estos cartones sirven para insonorizar habitaciones o estudios de grabación. Mediciones recientes demuestran que, aunque no aíslan el sonido externo, son eficaces para eliminar el eco de frecuencias por encima de los 700 hercios. Esto los hace útiles como un apoyo económico para mejorar la calidad del audio, reduciendo reflexiones molestas en las paredes. Sin embargo, se debe tener precaución: son materiales altamente inflamables y pueden atraer insectos si no se limpian correctamente antes de su uso.

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Para quienes buscan un hogar más verde, este cartón es un insumo de excelencia en la jardinería sostenible. Se pueden utilizar como semilleros directos; basta con colocar tierra abonada y semillas en cada una de las cavidades. Al crecer la plántula, el compartimento se corta y se entierra completo en el jardín o maceta; el cartón se descompone de forma natural, aportando carbono al sustrato sin estresar las raíces.

Organización eficiente y compostaje natural

En el garaje o el taller, resultan perfectos para clasificar tornillos, botones o piezas pequeñas que suelen perderse dentro de los cajones de gran tamaño. Además, funcionan como excelentes amortiguadores de protección para realizar envíos de objetos frágiles dentro de cajas de encomiendas. Si el objetivo es el reciclaje total, trozar las cajas y sumarlas a la compostera ayuda a airear la mezcla y absorbe el exceso de humedad, actuando como el material seco necesario para un abono de calidad.

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La versatilidad de la pulpa permite crear objetos decorativos como guirnaldas de colores o masa de papel maché. Al remojar los cartones en agua y mezclarlos con pegamento blanco, se obtiene una pasta muy maleable para diseñar figuras decorativas o cuencos. Reutilizar estos elementos ahorra dinero y reduce enormemente el impacto ambiental de los residuos que generamos todos los días en la cocina.

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