19 de abril de 2026 - 15:27

No es hs ni hrs: la RAE aclaró cómo se escribe correctamente la abreviatura de hora

La Real Academia Española (RAE) sugiere una abreviatura correcta al escribir la hora. Usar “hs” u “hrs” es un término incorrecto.

La RAE aclara que estas reglas responden a un criterio de simplificación y uniformidad en el uso de abreviaturas.

La RAE aclara que estas reglas responden a un criterio de simplificación y uniformidad en el uso de abreviaturas.

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Por Lucas Vasquez

En mensajes, redes sociales y hasta en textos formales, la abreviatura de “hora” suele aparecer de distintas maneras. Sin embargo, no todas son correctas. Una aclaración de la Real Academia Española (RAE) vuelve a poner el foco en un detalle que pasa desapercibido, pero que puede marcar la diferencia al escribir.

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Lo llamativo es que formas muy extendidas podrían estar mal utilizadas. Aunque se repiten a diario, la normativa oficial establece una regla clara que pocos conocen. Entender este criterio no solo mejora la escritura, sino que evita errores frecuentes.

corrección de la RAE sobre la hora 2
La normativa busca unificar la escritura en contextos formales.

La normativa busca unificar la escritura en contextos formales.

Cuál es la forma correcta según la Real Academia Española

La Real Academia Española (RAE) establece que la abreviatura de “hora” debe escribirse de una manera específica. La forma correcta es utilizar una “h” en minúscula, sin agregar punto ni letra “s” para indicar plural.

Esto significa que expresiones como “10 hs” o “15 hrs” no se ajustan a la norma académica. En cambio, lo adecuado es escribir simplemente “10 h” o “15 h”, independientemente de si se trata de una o varias horas.

Otro aspecto clave es el espaciado

La RAE indica que debe existir un espacio entre el número y la letra. Por ejemplo, “8 h” es correcto, mientras que “8h” no cumple con la recomendación.

Por qué se siguen usando formas incorrectas

  • A pesar de la claridad de la norma, muchas personas continúan utilizando “hs” o “hrs”. Esto se debe, en gran parte, a la costumbre y a la influencia del uso cotidiano, especialmente en ámbitos informales o digitales.
  • En algunos casos, también interviene la analogía con otras abreviaturas que sí incorporan plural. Sin embargo, la RAE establece que “h” es una forma invariable, por lo que no cambia según la cantidad.

El uso incorrecto no suele generar problemas de comprensión, pero sí puede afectar la calidad de la escritura en contextos académicos, laborales o periodísticos.

corrección de la RAE sobre la hora 3
En algunos países ciertas variantes se volvieron habituales.

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La abreviatura de “hora” puede parecer un detalle menor, pero refleja la importancia de escribir con precisión. La RAE lo deja claro: usar “h”, en minúscula, sin plural y con espacio, es la forma correcta. Un cambio simple que mejora la claridad y respeta la norma.

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