19 de abril de 2026 - 16:18

La alternativa vintage de cortinas en ventanales que es tendencia: aporta un estilo elegante y moderno en casa

Una nueva tendencia para la decoración del hogar vuelve a ganar protagonismo. Cada vez más elegida, esta opción combina diseño, practicidad y control de la luz.

Es una tendencia decorativa que facilita adaptar la luz según el uso del espacio.

Es una tendencia decorativa que facilita adaptar la luz según el uso del espacio.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Durante años, las cortinas y persianas dominaron la decoración de ventanales. Sin embargo, una nueva tendencia empieza a ganar protagonismo en hogares modernos. Se trata de una alternativa que no solo simplifica el uso diario, sino que también aporta un estilo más cuidado y actual.

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Lo interesante es que su popularidad no responde solo a una cuestión estética. Su funcionamiento práctico y su versatilidad la convierten en una solución cada vez más buscada. En espacios amplios y luminosos, este cambio comienza a marcar una diferencia visible.

reemplazo de cortinas
Es una combinación de diseño y funcionalidad única que explica por qué cada vez más gana protagonismo.

Es una combinación de diseño y funcionalidad única que explica por qué cada vez más gana protagonismo.

Qué son los estores romanos y por qué se volvieron tendencia

Los estores romanos se posicionan como una de las opciones más elegidas para reemplazar cortinas tradicionales. A diferencia de las persianas convencionales, están confeccionados con tela y caen de forma vertical, cubriendo ventanas o puertas de manera uniforme.

  • Su sistema permite subirlos o bajarlos mediante un mecanismo de cordón, aunque también existen versiones motorizadas que facilitan aún más su uso. Lo que los distingue es su forma al recogerse: la tela se pliega en secciones horizontales, generando un efecto visual elegante y ordenado.
  • Según The Spruce, este tipo de solución no solo aporta estética, sino también funcionalidad. Permite regular la entrada de luz y mantener la privacidad sin perder conexión con el exterior. Además, se adapta a distintos niveles de apertura, lo que brinda mayor control según la necesidad del momento.
  • En ventanales grandes o puertas de vidrio, resultan especialmente útiles porque cubren toda la superficie sin interferir con elementos como manijas o bisagras.
reemplazo de cortinas
Pueden encontrarse versiones translúcidas, opacas o intermedias.

Pueden encontrarse versiones translúcidas, opacas o intermedias.

Estilos, materiales y cómo elegir el ideal para cada espacio

  • Una de las principales ventajas de los estores romanos es su amplia variedad de estilos. Por ejemplo, los modelos tipo cascada presentan pliegues más definidos, ideales para ambientes modernos y sofisticados. En cambio, las opciones de lino ofrecen una caída más suave, generando una sensación cálida y relajada.
  • También existen variantes más decorativas, como los diseños tipo London, que incorporan pliegues laterales más elaborados y aportan un toque distintivo. La elección dependerá del estilo que se quiera lograr en el ambiente.
  • En cuanto a materiales, las opciones son múltiples. Desde telas como algodón, lino o poliéster, hasta alternativas con fibras naturales como bambú o madera tejida. Esta diversidad permite integrarlos fácilmente en distintos tipos de decoración.
reemplazo de cortinas

Los estores romanos representan una evolución en la forma de vestir los ventanales. Su equilibrio entre estética y practicidad los convierte en una tendencia en crecimiento. Frente a opciones tradicionales, ofrecen una solución moderna, adaptable y visualmente atractiva.

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