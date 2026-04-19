La alternativa vintage de cortinas en ventanales que es tendencia: aporta un estilo elegante y moderno en casa

Durante años, las cortinas y persianas dominaron la decoración de ventanales. Sin embargo, una nueva tendencia empieza a ganar protagonismo en hogares modernos. Se trata de una alternativa que no solo simplifica el uso diario, sino que también aporta un estilo más cuidado y actual.
Lo interesante es que su popularidad no responde solo a una cuestión estética. Su funcionamiento práctico y su versatilidad la convierten en una solución cada vez más buscada. En espacios amplios y luminosos, este cambio comienza a marcar una diferencia visible.
Qué son los estores romanos y por qué se volvieron tendencia
Los estores romanos se posicionan como una de las opciones más elegidas para reemplazar cortinas tradicionales. A diferencia de las persianas convencionales, están confeccionados con tela y caen de forma vertical, cubriendo ventanas o puertas de manera uniforme.
Estilos, materiales y cómo elegir el ideal para cada espacio
- Una de las principales ventajas de los estores romanos es su amplia variedad de estilos. Por ejemplo, los modelos tipo cascada presentan pliegues más definidos, ideales para ambientes modernos y sofisticados. En cambio, las opciones de lino ofrecen una caída más suave, generando una sensación cálida y relajada.
- También existen variantes más decorativas, como los diseños tipo London, que incorporan pliegues laterales más elaborados y aportan un toque distintivo. La elección dependerá del estilo que se quiera lograr en el ambiente.
- En cuanto a materiales, las opciones son múltiples. Desde telas como algodón, lino o poliéster, hasta alternativas con fibras naturales como bambú o madera tejida. Esta diversidad permite integrarlos fácilmente en distintos tipos de decoración.
Los estores romanos representan una evolución en la forma de vestir los ventanales. Su equilibrio entre estética y practicidad los convierte en una tendencia en crecimiento. Frente a opciones tradicionales, ofrecen una solución moderna, adaptable y visualmente atractiva.