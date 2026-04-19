19 de abril de 2026 - 14:32

Por qué algunas botellas térmicas para el agua están dejando de utilizarse y cuáles son sus alternativas

Un detalle en la fabricación de las botellas de agua térmicas genera preocupación y eso cambiaría la elección de algunos productos.

Las botellas para el agua mantienen la temperatura por una larga duración, según el material de su interior.

Las botellas para el agua mantienen la temperatura por una larga duración, según el material de su interior.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Las botellas térmicas de agua se convirtieron en un objeto cotidiano para millones de personas. Sin embargo, en los últimos meses, algo comenzó a cambiar. Lo que parecía una opción segura y duradera empezó a generar dudas entre consumidores atentos a los materiales y procesos de fabricación.

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El punto de discusión no está en su funcionalidad, sino en un aspecto menos visible. Aunque muchas marcas aseguran estándares de calidad elevados, ciertas revelaciones hicieron que parte del público revise sus hábitos y busque opciones que ofrezcan mayor tranquilidad.

reemplazo de botellas de agua
El producto debe garantizar seguridad en todos sus componentes.

El producto debe garantizar seguridad en todos sus componentes.

Cuál es el detalle en su fabricación que encendió la preocupación

Las botellas térmicas de buena calidad suelen fabricarse con acero inoxidable 304 (grado alimenticio) o 316 (grado médico), materiales reconocidos por su resistencia y seguridad. No obstante, algunas marcas populares recibieron cuestionamientos por el uso de soldadura con plomo en partes del proceso de sellado.

  • Según los fabricantes, este material queda completamente aislado del contenido, lo que impediría el contacto con el líquido. Aun así, el problema surge ante posibles daños en la estructura de la botella. En esos casos, existe la preocupación de que ese sellado pueda verse comprometido.
  • Este escenario, aunque no necesariamente frecuente, fue suficiente para que muchos consumidores comiencen a reconsiderar su uso. La tendencia se potenció en redes sociales, donde se prioriza cada vez más la transparencia en los procesos de fabricación.
reemplazo de botellas de agua
El problema está en fabricaciones que no están a simple vista.

El problema está en fabricaciones que no están a simple vista.

Qué alternativas sin plomo son las que ganan terreno

Frente a estas dudas, varias marcas comenzaron a destacarse por adoptar procesos completamente libres de plomo. Esta decisión no solo responde a una demanda del mercado, sino que también se convirtió en un diferencial competitivo.

  1. Entre las opciones más mencionadas aparece Owala, que se posiciona con su sistema de tapa FreeSip y una política de fabricación que nunca incluyó plomo.
  2. Hydro Flask, por su parte, implementó desde 2013 un sistema propio de sellado sin este material, conocido como TempShield.
  3. Otra marca relevante es Klean Kanteen, que reemplaza la soldadura tradicional por el uso de perlas de sílice no cristalina.
  4. En la misma línea, Sigg confirmó que todos sus productos con aislamiento al vacío utilizan procesos sin plomo.
  5. Para quienes buscan una alternativa diferente, LifeFactory ofrece botellas de vidrio sin este componente, acompañadas de fundas protectoras que mejoran su durabilidad. Estas opciones, aunque distintas en diseño, comparten un mismo objetivo: ofrecer seguridad sin comprometer la calidad.
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El debate sobre las botellas térmicas refleja un cambio en las prioridades de los consumidores. Más allá del diseño o la conservación de temperatura, la seguridad en los materiales se vuelve central.

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